自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普宣布全球關稅加碼至15％ 網笑：台股禮拜一開盤大禮包

2026/02/22 10:34

川普宣布全球關稅加碼至15％，引發PTT網友熱烈討論，並笑稱川普此舉是「台股禮拜一開盤大禮包」。（示意圖，資料照）川普宣布全球關稅加碼至15％，引發PTT網友熱烈討論，並笑稱川普此舉是「台股禮拜一開盤大禮包」。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週六（21日）宣布，將全球關稅稅率調高至15%。消息曝光後，引發PTT網友熱烈討論，許多網友高喊「TACO（意指川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」，並笑稱川普此舉是「台股禮拜一開盤大禮包」。

美國最高法院本月20日裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對各國徵收「對等關稅」的行為違憲。不過，川普態度依然強硬，隨即簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條款向全球各國課徵10％臨時進口關稅，並於週六（21日）在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文表示，將把「全球關稅」進一步提高至15%，同時抨擊法院裁決「荒謬且反美」。

消息一出，引發PTT網友熱烈討論，許多網友高喊「TACO」，也有網友留言表示，「主委加碼 還敢皮」、「我川威武」、「鬼故事!!!!!!!!!」、「美國海關人員好辛苦」、「無差別15%苦了美國消費者，期中還怎麼選」等。

對於川普將全球關稅加碼至15％可能對台股造成的影響，網友則表示，「台股禮拜一開盤大禮包」、「週一噴」、「禮拜一跌停招待傻套囉」、「懂了 歐印」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財