川普宣布全球關稅加碼至15％ 網笑：台股禮拜一開盤大禮包

川普宣布全球關稅加碼至15％，引發PTT網友熱烈討論，並笑稱川普此舉是「台股禮拜一開盤大禮包」。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週六（21日）宣布，將全球關稅稅率調高至15%。消息曝光後，引發PTT網友熱烈討論，許多網友高喊「TACO（意指川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」，並笑稱川普此舉是「台股禮拜一開盤大禮包」。

美國最高法院本月20日裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對各國徵收「對等關稅」的行為違憲。不過，川普態度依然強硬，隨即簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條款向全球各國課徵10％臨時進口關稅，並於週六（21日）在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文表示，將把「全球關稅」進一步提高至15%，同時抨擊法院裁決「荒謬且反美」。

請繼續往下閱讀...

消息一出，引發PTT網友熱烈討論，許多網友高喊「TACO」，也有網友留言表示，「主委加碼 還敢皮」、「我川威武」、「鬼故事!!!!!!!!!」、「美國海關人員好辛苦」、「無差別15%苦了美國消費者，期中還怎麼選」等。

對於川普將全球關稅加碼至15％可能對台股造成的影響，網友則表示，「台股禮拜一開盤大禮包」、「週一噴」、「禮拜一跌停招待傻套囉」、「懂了 歐印」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法