不能隨手加關稅！美最高法院阻擋川普 企業成本與通膨再添變數

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最高法院褫奪總統川普的緊急關稅授權，迫使白宮急尋貿易法源備案。這項判決雖終結了行政部門單方課稅的時代，卻讓全球供應鏈的報價與決策基準變得不穩定，企業成本與物價通膨全面陷入震盪。

根據《華盛頓郵報》報導，最高法院裁決阻斷了川普利用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球徵收關稅的途徑。川普隨即啟動替代方案，改依1974年貿易法第122條款（Section 122）對所有進口商品課徵15%新關稅。

原基於緊急授權徵收的逾1340億美元關稅遭宣告違法後，進口商能否順利退稅仍是未知數。川普警告相關爭議恐在法院纏訟5年，法律專家指出這將引發連鎖反應，促使下游廠商要求退還已轉嫁的成本，直接衝擊現有商業合約結構。安永-帕特儂（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示，雖然貿易政策降溫，但替代法源與已徵收關稅的處理方式仍充滿不確定性。

企業決策放緩 資本支出面臨新阻力

隨著企業開始評估這項暫時性新關稅的影響，商業決策的速度可能因此放慢。摩根大通（JPMorgan Chase）經濟學家費羅利（Michael Feroli）指出，貿易政策不確定性的大幅增加，將成為企業資本支出的新阻力。分析人士警告，當主要市場的關稅政策缺乏可預測性，進口商可能試圖提前拉貨以規避未來更高的稅率，企業對投資時程的規劃恐趨於保守。

儘管華爾街對此裁決反應平淡，但其法律意義極為深遠。由保守派主導的最高法院，包含3位由川普任命的大法官，明確駁回了總統聲稱可隨時對任何國家與產品課徵關稅的權力擴張。首席大法官羅伯茲（John G. Roberts Jr.）的裁定，迫使行政部門退回國會明確授權的關稅制定範圍內。

關稅反覆更迭直接牽動美國通膨走勢。凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家布朗（Stephen Brown）分析，短期稅率震盪可能使聯邦準備理事會（Fed）對未來通膨上行風險提高警覺。加上美國去年第四季經濟成長率僅1.4%，整體經濟面臨嚴峻考驗。距離國會大選不到9個月，這波政策急轉彎的後座力已使跨國企業投資時程轉趨保守，成為牽動選情的最大變數。

