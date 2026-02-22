比特幣暴跌他卻加碼！羅伯特清崎揭2大買進理由

儘管比特幣近期價格暴跌，羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）仍加碼買進比特幣。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管近期比特幣走勢疲軟，知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）依然選擇加碼買進比特幣，他認為美國聯準會（Fed）可能再次啟動大規模貨幣寬鬆政策，加上比特幣供給接近上限，未來價值看漲可期。

羅伯特清崎週六在社交平台X發文表示，儘管比特幣近期價格暴跌，但他仍然以6.7萬美元（約新台幣211.31萬元）再加碼買入1枚比特幣，而讓他加碼買進比特幣的原因有2點，分別如下。

第一，羅伯特清崎指出，當美國債務暴跌導致美元貶值，「馬克思主義聯準會（The Marxist Fed）」開始印製數兆美元的假美元時，所謂的「大印鈔（ Big Print）」就將拉開序幕。

第二，第2100萬個比特幣即將被挖出。羅伯特清崎稱，當第2100萬個比特幣被挖出時，比特幣的價值將超越黃金。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「信念會在價格沒有反映出來的時候顯現出來。」、「大膽的舉動！逢低買入需要勇氣，而比特幣的稀缺性確實讓其長期發展勢頭勢不可擋。」、「我原以為羅伯特清崎是個淘金者。」、「比特幣已經比黃金更好了。只是世人還沒意識到這一點。」、「是時候囤積比特幣了。我不知道它還會跌多少，但有一點可以肯定：它肯定會突破10萬美元。」

