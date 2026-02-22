反擊最高法院裁決 川普宣布全球關稅加碼至15％

美國總統川普在社群媒體宣布，將原定10%的全球關稅進一步調升至15%。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）再次對全球貿易政策祭出重磅打擊。在美國最高法院裁定其原有對各國徵收「對等關稅」違憲後，不到24小時，川普再次展開強力反擊，於週六在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將原定10%的全球關稅進一步調升至15%。

最高法院於週五作出裁決，認定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國徵收「對等關稅」違憲，此舉被視為對其貿易議程的重大打擊。川普顯然不打算退縮，當天即簽署一項行政命令，依據1974年《貿易法》第122條款向全球各國課徵10％臨時進口關稅，週六更在社群貼文中宣布將「全球關稅」調高至15%，並抨擊法院的決定「荒謬且反美」。

川普強調，作為美利堅合眾國總統，他將立即採取行動，將全球關稅稅率提升至「法律允許且經過法理檢驗」的15%水平。他主張，相較於先前被判定違法的機制，這項新調整具有更穩固的法律基礎。在接下來幾個月，川普政府將確定並發布全新且合法的關稅。

川普在貼文中強烈指責許多國家幾十年來一直在「剝削（ripping off）」美國，卻從未受到懲罰，直到他上任後才扭轉此局面，並重申新的稅率是為了延續「讓美國再次偉大」的非凡進程。

綜合外媒報導，川普週五晚間簽署的行政命令，10%的關稅原定將於2月24日凌晨零時01分生效，但白宮尚未回覆總統何時簽署更新版行政命令的詢問。

川普週六在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將原定10%的全球關稅進一步調升至15%。（擷自「Truth Social」）

