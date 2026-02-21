獨家》捕獲台積電董座！魏哲家現身竹北小吃店 親自開車拿外帶

魏哲家初五晚間現身竹北小吃店外帶。（記者侯家瑜攝，本報合成）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台積電董事長魏哲家今日初五晚間低調現身竹北小吃店外帶，自己開車、快速取餐，親民作風讓顧客又驚又喜。據店家說法，他是每隔一兩週就會光顧的熟客。

只見魏哲家自己開著賓士車，車輛臨停在店門口，下車時戴著鴨舌帽、穿著深色短袖上衣，打扮相當低調。沒有司機隨行，也沒有隨扈陪同，他熟門熟路走進店內取餐，拿到外帶後迅速上車離開，前後不到幾分鐘，卻已讓不少顧客驚呼：「是魏董耶！」

魏哲家是全球晶圓代工龍頭台積電的董事長，掌舵「護國神山」。就在過年前，台積電股價再創歷史新高，市場關注度飆升。沒想到在資本市場風光之際，董事長的晚餐依舊選擇街邊小吃，也讓不少民眾直呼他真的很接地氣。

吸引魏哲家經常光顧的，是新竹老字號的「十一街麵食館」，是在地人氣名店。店內主打眷村風味，菜單多達上百種選擇，從牛肉麵、捲餅、炒飯、葫瓜水餃到滷味、酸辣湯應有盡有，其中葫瓜水餃更是招牌。兩層樓空間寬敞、翻桌率高，加上自助小菜區與免費普洱茶，Google評價高、評論數多，是不少竹北人用餐首選。

