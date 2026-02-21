美國最高法院駁回川普關稅政策 刺激股市上漲

美國聯邦最高法院以6比3裁決推翻總統川普任內大規模徵收進口關稅的法律依據。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦最高法院20日作出重大裁決，以6比3推翻總統川普任內大規模徵收進口關稅的法律依據，對其視為政績的貿易政策造成重挫。多數意見由首席大法官羅伯茲撰寫，明確指出川普政府援引的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統課徵關稅。羅伯茲強調，若允許總統單方面施加關稅，將嚴重擴張行政權限，並違背憲法賦予國會的課稅權。

最高法院此一裁決刺激股市上揚，由運輸類股及受關稅影響較大的企業領漲。國際油價小幅回落，主因華爾街日報報導指出，川普正考慮對伊朗軍事或政府設施發動「有限打擊」以施壓談判，而非全面開戰。

反對意見由大法官湯瑪斯、阿利托與卡瓦諾提出。卡瓦諾警告，此裁決可能引發「混亂」，尤其涉及已繳納關稅是否退還的問題，短期衝擊恐相當巨大。賓州華頓預算模型估算，若依法退還，總額可能高達1750億美元。然而最高法院並未就退款事宜作出明確指示。

川普重返白宮後，對幾乎所有國家祭出前所未見的進口關稅，其中多項措施援引IEEPA的新詮釋，包括「對等關稅」，以及以遏止芬太尼流入為由，對墨西哥、加拿大與中國課徵的關稅。但IEEPA條文從未提及「關稅」，僅授權總統在宣布國家緊急狀態後，規範外國財產交易的「進口」。川普政府主張此涵蓋課徵關稅權限，但遭多數大法官否定。歷任總統此前亦未曾援引此法徵收關稅。法院強調，若要賦予總統如此「非比尋常」的權力，國會必須有明確授權，而川普無法提出。

裁決公布後，批評川普關稅政策者紛紛表示歡迎。賓州民主黨籍聯邦眾議員博伊爾稱此為「美國家庭的勝利」，因川普關稅導致物價上漲。麻州眾議員尼爾則表示，這是「美國人民、法治精神與全球經濟地位的勝利」。產業界也鬆了一口氣。美國鞋類經銷與零售商協會指出，此裁決有助建立更可預測的商業環境，提供急需的成本緩解。美國蒸餾酒品理事會則呼籲恢復「零關稅對零關稅」安排，以穩定出口市場。加拿大貿易部長多勒布朗在社群平台X上表示，此裁決再次印證加拿大立場：美方依據IEEPA課徵的關稅毫無正當性。

川普去年4月曾高調宣布「對等關稅」計畫，並將當天稱為「美國解放日」，卻引發市場恐慌，措施一度暫停。儘管川普一再宣稱關稅成本由外國承擔，但政府內部早已承認，實際上是由美國進口商支付。根據「兩黨政策中心」統計，2025年美國關稅總收入約2890億美元；美國海關暨邊境保護局則指出，截至去年12月15日，全年徵收約2000億美元，其中依據IEEPA課徵的關稅達1290億美元。

