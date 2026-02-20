自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

買後錢包大失血！機械師警告這5款「無底洞豪華車」千萬別買

2026/02/20 16:05

機械師警告這5款「無底洞豪華車」千萬別買。（圖左為奧迪Q7、業者提供）機械師警告這5款「無底洞豪華車」千萬別買。（圖左為奧迪Q7、業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕駕駛豪華車的成本遠不止於售價，大多數高檔車的保養、零件和維修費用都很昂貴，而且需要使用高級汽油，機械師警告，一旦買錯，將面臨錢包大失血，而BMW X1、Jaguar XJ等5款無底洞豪華車，是2026年最應該避免購買的車型。

《gobankingrate》報導，專家表示，有些豪華車帶來的麻煩比其他車多得多，且維修費也貴很多，若不想買到1輛會燒錢的車，最好避開以下5款車。

捷豹XJ（Jaguar XJ）

捷豹汽車的優雅毋庸置疑，但這種優雅並不等於可靠性。德國汽車修理廠的資深技師格爾凡德（Gelfand）說，「XJ的電子元件容易故障，懸吊零件的磨損速度也比一般車型快，」懸吊系統和冷卻系統的故障率也高於正常水平，更不用說零件供應困難和人工成本高昂了。

如果1輛車1年中的大部分時間都在修理廠裡，那麼它再漂亮也沒用，因為沒有人能看到它。

瑪莎拉蒂Quattroporte

同樣的道理也適用於 Quattroporte，這是１款外形漂亮的車，但卻難以維持良好的健康狀況。

格爾凡德補充，「Quattroporte的引擎、變速箱和電子系統問題維修費用極其昂貴，而且與其他豪華品牌相比，這些車的認證維修技師數量有限」。

奧迪Q7

Audi Q7的性價比評價也好不到哪裡去。 CarEdge給它的評級是“D+”，並計算出5年平均擁有成本為7萬5538美元（約新台幣235.3萬）。格爾凡德在他的店裡經常看到這種車，但狀況都不太好。

他說，當車輛行駛里程超過10萬英里（約16.1公里）時，電氣和變速箱問題以及複雜的全輪驅動系統都會變得不穩定。

事實上，奧迪Q7榮登《美國新聞與世界報道》2026年十大最不可靠汽車榜單。

BMW X1

還有哪一輛車也上了最不可靠的車單？那就是BMW X1，格爾凡德表示，這些車新的時候，還在保固期內，確實很棒。但是它們的懸吊系統經常出問題，冷卻系統和電子模組也需要昂貴的維修。一些小的設備故障最終會導致高昂的維修費用。

路虎攬勝（Land Rover Range Rove）

駕駛者喜愛Range Rove，因為它完美融合了硬朗與豪華。然而，其動力系統和電子系統卻絲毫談不上堅固耐用。

「Range Rove主要有3種故障：氣壓懸吊故障、電氣故障和冷卻系統故障，」格爾凡德說。 “零件成本居高不下，而且維修通常需要專業人員，通常是批量維修，而不是針對單一故障進行維修。”

路虎攬勝在 CarEdge 的性價比評級中也獲得了最差的「F」級，前5年的總擁有成本為14萬1424 美元（約新台幣440.54萬）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財