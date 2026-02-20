買後錢包大失血！機械師警告這5款「無底洞豪華車」千萬別買

機械師警告這5款「無底洞豪華車」千萬別買。（圖左為奧迪Q7、業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕駕駛豪華車的成本遠不止於售價，大多數高檔車的保養、零件和維修費用都很昂貴，而且需要使用高級汽油，機械師警告，一旦買錯，將面臨錢包大失血，而BMW X1、Jaguar XJ等5款無底洞豪華車，是2026年最應該避免購買的車型。

《gobankingrate》報導，專家表示，有些豪華車帶來的麻煩比其他車多得多，且維修費也貴很多，若不想買到1輛會燒錢的車，最好避開以下5款車。

請繼續往下閱讀...

捷豹XJ（Jaguar XJ）

捷豹汽車的優雅毋庸置疑，但這種優雅並不等於可靠性。德國汽車修理廠的資深技師格爾凡德（Gelfand）說，「XJ的電子元件容易故障，懸吊零件的磨損速度也比一般車型快，」懸吊系統和冷卻系統的故障率也高於正常水平，更不用說零件供應困難和人工成本高昂了。

如果1輛車1年中的大部分時間都在修理廠裡，那麼它再漂亮也沒用，因為沒有人能看到它。

瑪莎拉蒂Quattroporte

同樣的道理也適用於 Quattroporte，這是１款外形漂亮的車，但卻難以維持良好的健康狀況。

格爾凡德補充，「Quattroporte的引擎、變速箱和電子系統問題維修費用極其昂貴，而且與其他豪華品牌相比，這些車的認證維修技師數量有限」。

奧迪Q7

Audi Q7的性價比評價也好不到哪裡去。 CarEdge給它的評級是“D+”，並計算出5年平均擁有成本為7萬5538美元（約新台幣235.3萬）。格爾凡德在他的店裡經常看到這種車，但狀況都不太好。

他說，當車輛行駛里程超過10萬英里（約16.1公里）時，電氣和變速箱問題以及複雜的全輪驅動系統都會變得不穩定。

事實上，奧迪Q7榮登《美國新聞與世界報道》2026年十大最不可靠汽車榜單。

BMW X1

還有哪一輛車也上了最不可靠的車單？那就是BMW X1，格爾凡德表示，這些車新的時候，還在保固期內，確實很棒。但是它們的懸吊系統經常出問題，冷卻系統和電子模組也需要昂貴的維修。一些小的設備故障最終會導致高昂的維修費用。

路虎攬勝（Land Rover Range Rove）

駕駛者喜愛Range Rove，因為它完美融合了硬朗與豪華。然而，其動力系統和電子系統卻絲毫談不上堅固耐用。

「Range Rove主要有3種故障：氣壓懸吊故障、電氣故障和冷卻系統故障，」格爾凡德說。 “零件成本居高不下，而且維修通常需要專業人員，通常是批量維修，而不是針對單一故障進行維修。”

路虎攬勝在 CarEdge 的性價比評級中也獲得了最差的「F」級，前5年的總擁有成本為14萬1424 美元（約新台幣440.54萬）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法