要買要快！好市多11款「快速售罄」新品1次看。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2月好市多（Costco）在貨架上，增添了許多新品，從冷凍食品、烘焙食品到肉類區，各種美味佳餚都擺放在顯眼的位置，而豬肉湯包、乳酪、鹹焦糖起司蛋糕等11款新品，正在各貨架上迅速售罄。

《Eat This, Not That!》報導，以下是2月好市多最熱門的11款新品。

請繼續往下閱讀...

1、鹹焦糖起司蛋糕

Costco Hot Finds 分享了烘焙坊的鹹焦糖起司蛋糕。 「太好吃了，得跟人分享，不然我1個人就全吃光了，」他們寫道。 「Costco 的起司蛋糕絕對是最好的！！！」1位粉絲評論道。

2、米拉豬肉湯包

Costco New Deals 分享了關於 Mila 豬肉湯包的評論。由大廚精心製作，湯底鮮美濃鬱，還附贈蒸籠內襯，從冷凍狀態直接蒸12分鐘即可，無需任何準備，也無需擔心弄髒廚房。它們在家就能做出餐廳等級的湯包，味道真的很贊！

3、斯里拉查鮭魚波奇飯

大塊新鮮的大西洋鮭魚，拌上香辣的 Sriracha辣椒醬，還撒上了蔥花，配米飯吃或用脆脆的餛飩片蘸著吃都超級好吃。

4、傳統秋葵湯

1位粉絲評論道：「美味的湯」。

5、紐特雷爾無穀物格蘭諾拉麥片

Costco Buys 分享了關於 Nutrail 無穀物格蘭諾拉麥片的評論：如果你想吃點香甜酥脆又健康的零食，它絕對是你的不二之選。

6、曲奇奶油慕斯盃

Costco So Obsessed 分享了關於曲奇奶油慕斯盃的評論。 「我一定要買這些，果然沒讓我失望，它們稍微有點甜，但味道還是很棒的。玻璃罐還可以用作燭台或花盆，」他們寫道。

7、菲戈零食義大利麵片通心粉

Costco Buys 分享了Figo Snacks 意大利麵片，Penne Marinara的評論：這是1款非常有趣的薯片，我在Costco一眼就看中了它！這些酥脆的馬鈴薯零食做成了通心粉的形狀，帶有濃鬱的番茄香草 marinara 風味，非常想吃薯片。

8、塔可德利乳酪

「趕緊加入購物清單！」1位粉絲評論道。

9、超級咖啡精益冰拿鐵香草

Costco Buys 分享了關於 Super Coffee Lean 冰拿鐵香草口味的介紹：「這款咖啡口感順滑醇厚，營養豐富，是追求健康咖啡人士的理想之選！」。

10、愛甜菜

Costco Deals 分享了Love Beets 的優惠訊息。「有機又美味，健康營養，幾分鐘即可享用，無需繁瑣的烹飪步驟！4 個獨立包裝，超級方便，非常適合做冰沙、能量碗等等，」他們寫道。

11、紅牌雞肉香腸蛋三明治

Costco Deals 分享了 Red's 雞肉香腸雞蛋三明治的資訊。 「Red's 雞肉香腸雞蛋三明治，重新定義你的早餐！這款@redsfoods全新雞肉香腸雞蛋三明治，將成為你最愛的早餐三明治，美味升級，不含麩質，適合生酮飲食！」他們寫道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法