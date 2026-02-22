1-1 買氣低迷、人口結構改變 全國最新空屋率寫統計以來次高

2025年上半年全國低度使用住宅比率（空屋率）報告，全國最新空屋數量逼近100萬宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣低迷、人口結構轉變，均促使全國空屋數攀高。根據內政部最新發布的2025年上半年全國低度使用住宅比率（空屋率）報告，全國最新空屋數量逼近100萬宅、約98.06萬宅，而空屋率則高達10.43%，年增1.11個百分點，更是2009年有統計以來次高。

全國待售新成屋也跟著同步增加，2025年第二季全國有近11.21萬新屋沒有賣掉，創2017年第三季有統計以來，單季最高，且自2023年第四季以來，待售新成屋首度突破10萬宅以來，已連7季超過10萬宅，且連續四季呈現增加趨勢。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，空屋率飆高代表房市去化不順，或是受制於生活機能不佳或供需失衡，所以並未做最佳的資源運用。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，空屋狀況隨房市景氣轉差與新成屋大量落成後開始攀升，空屋率增加勢必對於房價產生抑制效果。

進一步觀察最新統計的六都待售新成屋數量，去年第二季以桃園市最多，高達2.01萬宅，首度突破2萬宅，第二則是新北市、近1.96萬宅，第三為台中市、高達1.83萬宅，第四、五分別為高雄市的1.43萬宅、台南市的1.15萬宅，僅台北市不到1萬宅、為4142宅。

此外，全國屋齡2年內的待售新成屋有6.11萬宅、占比高達約54.5%，也就是每1.83宅待售新成屋就有1宅是屋齡2年內，至於，屋齡超過4年、但在5年以內的待售新成屋、全國有1.35萬宅、占比約11.45%。

全國待售新成屋 每1.83宅就有1宅是屋齡2年內

再觀察六都屋齡2年內的待售新成屋占比，其中台北市、桃園市、台中市、台南市以及高雄市等五都，全數超過5成，尤其南二都的台南、高雄，占比更直接超過6成。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，待售新成屋數量位於歷史高檔水位，而新建案房價卻未如預期顯著下挫，原因可能是釋出銷售新成屋數量與待售新成屋數存在落差，尤其實際賣壓遠低於表面統計數據，同時也讓待售新成屋數與房價走勢出現背離。#

