近4年來首次跌破2%！日本通膨率降至1.5%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕近4年來首次跌破日央2%目標，日本1月整體通膨率降至1.5%，為2022年3月以來的最低水準。

CNBC報導，剔除生鮮食品價格的核心通膨率降至2%，為2024年1月以來的最低水平，與路透社調查的經濟學家預測的2%相符。數據低於去年12月份的2.4% 。

所謂「核心核心」通膨率（不包括新鮮食品和能源價格）為 2.6%，而去年12月為2.9%。

經濟放緩的原因是新鮮食品、生肉和鮮花價格下跌，以及石油產品價格大幅下跌。

商品通膨率從2.7%降至1.6%，為2021年8月以來的最低水平，而服務通膨率則穩定在1.4%。

今年1月，日本央行上調了2026會計年（始於4月1日）的通膨預期。日央預期核心通膨率為1.9%，「核心核心」通膨率為2.2%，分別高於2025年10月預測的1.8%和2%。

日本央行在展望報告中也寫道，隨著食品價格趨於穩定以及政府努力降低生活成本，2026年上半年消費者物價年漲幅可能降至2%以下。

米通膨率連續第8個月放緩，至27.9%。

這些措施包括首相高市早苗在競選時承諾暫停徵收8%食品稅兩年。

高市在2月8日的眾議院選舉中取得壓倒性勝利，執政的自民黨贏得316個席位，這是二戰結束以來單一政黨取得的最強成績。

此前，日本經濟週一公佈第4季成長0.1%，勉強避免了技術性衰退。

