美股收盤》私募股權重挫、美伊緊張 道瓊跌逾260點

〔財經頻道／綜合報導〕受私人信貸股票下跌和伊朗與美國緊張局勢的影響，華爾街週四（19日）4大指數全面收黑，道瓊跌逾260點。

綜合媒體報導，美國總統川普表示，他將在未來10天內決定是否對伊朗採取軍事行動，這使得對伊朗發動攻擊的可能性增加。

而私募股權公司走跌，主要因 Blue Owl Capital（OWL-US） 決定出售 14 億美元資產，並暫停旗下某檔基金贖回，以減輕債務壓力並將資金回流投資人。

受Blue Owl Capital 困境影響，市場對信用品質及放款機構對軟體股曝險的疑慮加深，Apollo Global Management（APO-US）、Ares（ARES-US）、KKR（KKR-US） 及凱雷集團 （Carlyle Group）（CG-US） 股價下跌 1.9% 至 5.2%，Blue Owl 重挫 6%。

蘋果股價下跌 1.4%，對標普 500 指數拖累最大。

隨著週四美股下跌，使全年走勢接近持平，標普500指數全年上漲0.2%，而30檔道瓊指數則上漲超過2%。然而，科技股為主的納斯達克指數在2026年下跌超過2%。

美股迥四4大指數表現：

道瓊指數下跌 267.50 點，或 0.54%，收49395.16 點。

那斯達克指數下跌 70.91 點，或 0.31%，收22682.73 點。

S&P 500 指數下跌 19.42 點，或 0.28%，收6861.89 點。

費城半導體指數下跌 41.05 點，或 0.50%，收8173.30 點。

