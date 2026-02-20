快去試手氣！台彩揭全台「最強運」彩券行 苗栗、桃園、台中名店大獎開不停

台彩揭全台「最強運」彩券行，苗栗、桃園、台中名店大獎開不停。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕金馬年台彩推出春節加碼活動，大樂透除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼1280組春節大、小紅包，根據台彩統計，初二（2月18日）共送出115注加碼獎，大獎分別落在全國108家彩券行。其中「最強運」的店家位於苗栗頭份，不但曾開出1億元頭獎，第五屆以來累計已開出8注春節加碼；桃園、台中北屯2家彩券行，也已開出6至7次的累計加碼獎次。顯示不少曾開過頭獎的「名店」，在春節加碼期間依然強勢，展現極高的中獎連貫性。

台彩指出，眾多幸運開出加碼獎的彩券行中，以苗栗縣頭份市的「泉鑫彩券行」開獎紀錄最為輝煌，不但曾在114年12月26日開出大樂透頭獎1億元，今年小年夜（2月15日）也開出1注小紅包，大年初二更單張彩券狂中「1注大紅包」及「6注小紅包」，總獎金達155萬元。累計第五屆以來，共開出8注春節加碼獎項。

根據台彩系統紀錄，「泉鑫彩券行」初二所開出的7注獎項屬於「同一張彩券」，中獎人是以電腦選號的方式，一次投注16個號碼（16連碰），單張投注金額為40萬400元，16個選號中有6個對中當期春節大紅包獎號，1個對中春節小紅包獎號，總中獎金額為155萬元。

其他「強運投注站」還有臺中市龍井區的「來來彩券行」，大年初二首度開出春節加碼獎項，且同時開出大紅包、小紅包各1注。

桃園市桃園區「千百萬彩券行」曾於114年開出5注春節加碼獎項，今年小年夜（2月15日）也開出1注小紅包，大年初二再次開出1注小紅包，累計已開出7注春節加碼獎項。

臺中市北屯區的「幸運商行｣，除了是114年2月14日大樂透頭獎4.7億元的頭獎商店外，113年春節期間共開出3注春節加碼獎項，今年2月12日、初一（2月17日）各開出1注小紅包，初二（2月18日）則是開出1注大紅包，春節加碼獎項的累積開出次數也已達到6次。

台彩指出，金馬年的春節加碼活動自2月12日至3月3日元宵節，連續20天每天都開獎，大樂透除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼480組100萬元的「春節大紅包」，及800組10萬元的「春節小紅包」獎項；今彩539則是在加碼期間提高頭獎單注獎金為1千萬元，每天都有億元、千萬元、百萬元和十萬元獎項的中獎機會，歡迎民眾到彩券行試手氣，還有機會把大獎帶回家。

