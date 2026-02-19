正妹「金手指」發威！台中四口家初一走春 女兒隨手挑刮中300萬

台中市一家四口趁著走春到彩券行試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕大年初一財神爺真的來敲門！台中市一家四口趁著走春到彩券行試手氣，意外由年約20歲的小女兒刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。當特殊的對獎樂聲響徹彩券行時，全場歡聲雷動，這家彩券行超旺的中獎運也吸引了更多民眾前來試手氣。

位於台中市西區的「阿蓮一路發彩券行」描述，當天一家4口為了討好彩頭，每人各挑選一張500元的刮刮樂。年約20歲的小女兒當時並沒有特別挑選，隨口說要「前面第2張」。雖然「金馬獎」是通通有獎，但不熟悉玩法的她，刮開後就直接請店家代為對獎。

請繼續往下閱讀...

代理人李小姐回憶，當彩券放入投注機核對時，現場突然傳出與平常截然不同的特殊中獎音樂。李小姐立刻察覺異狀，因為金額超過授權上限，機器畫面並未顯示中獎金額，僅秀出「未授權對獎」。

李小姐當時心想：「到底是中多少錢？」為了不驚動過多排隊人潮，她低調地幫忙一區一區核對，最後確認真的是頭獎300萬元。她隨即湊近女孩耳邊偷偷說：「妹妹，妳中了很大的獎喔，中了300萬！」小女兒聽完後露出無比驚訝的表情。

李小姐表示，300萬元大獎要等到恢復上班後，到台彩領獎，因此這家人當天未透露獎金用途，但中獎消息瞬間傳遍店內，現場原本在排隊的客人都興奮地圍過來詢問「中多少、中多少」？確認金額後全場歡聲雷動，一家四口更是開心地擁抱在一起，直呼財神爺顯靈了。

代理人李小姐開心地表示，店裡近期好運連連，2月14日才剛開出大樂透二獎334萬多元，過去更曾開出過1.97億元的大樂透頭獎。這則「開春抱走300萬」的消息傳開後，吸引大批民眾前來「補財庫」，希望能沾沾這家旺店的好財運。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法