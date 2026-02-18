大樂透春節大紅包開出36組 今彩539千萬大獎送3注

今晚1000萬元今彩539加碼獎項送出3注，紅包獎金持續灑向全台。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金馬年大年初二（18日）台灣彩券持續實施春節加碼活動，大樂透除例行開獎外，同步開出春節大紅包與小紅包獎項。本期共送出100萬元春節大紅包36組，以及10萬元春節小紅包53組，還有1000萬元今彩539加碼獎項送出3注，紅包獎金持續灑向全台。

今晚開出的9個春節大紅包號碼為02、04、06、17、20、24、29、30、45；小紅包號碼為10。中獎分配方面，36組大紅包中有30組為1注獨得100萬元，另6組由2注均分，每注各得50萬元，合計中獎注數為42注。

請繼續往下閱讀...

小紅包部分，53組獎項中有37組為1注獨得10萬元，12組由2注均分、每注5萬元，另有4組由3注均分，每注33333元，合計中獎注數為73注。

台彩統計，自2月12日啟動春節加碼以來，截至大年初二已實施7期，大樂透共加碼480組100萬元大紅包及800組10萬元小紅包，目前已分別送出196組及282組。換言之，大紅包尚餘284組，小紅包尚餘518組，合計仍有超過800組紅包等待開出。

此外，同樣實施春節加碼的今彩539（第115000043期）本期開出號碼08、10、12、32、33，頭獎開出3注，每注可獲得1000萬元。中獎商店分別為新北市林口區「金佰億彩券行」、南投縣埔里鎮「錸得富彩券行」，以及宜蘭縣壯圍鄉「億億彩券行」。

台彩統計，大樂透春節加碼自2月12日起至大年初一（18日）已實施7期，加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計分別送出196組和282組，春節大紅包已送出的196組中，有158組為一注獨得100萬元獎金，占比約80.6%，而春節小紅包已送出的282組，有226組為一注獨得10萬元，佔比約為80.1%。

台彩觀察，春節大紅包、小紅包目前剩餘組數分別為284組和518組，明天（大年初三，19日）晚上開獎的大樂透頭獎上看1.3億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，民眾購買一張大樂透可以對3種獎項，今彩539頭獎加碼活動也會持續實施到元宵節，而明天例行開獎的威力彩頭獎保證2億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法