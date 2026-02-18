自由電子報
大樂透頭獎摃龜 明日頭獎上看1.3億元

2026/02/18 22:34

台彩今晚表示，大年初二（18日）大樂透頭獎未開出。（記者方韋傑攝）台彩今晚表示，大年初二（18日）大樂透頭獎未開出。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩今晚表示，大年初二（18日）的大樂透頭獎未開出，大年初三（19日）預估銷售3億元，頭獎累積金額預估上看為1.3億元。

2月18日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出36組，總中獎注數為42注，其中30組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出53組，總中獎注數為73注，其中37組為單注中獎，12組為2注均分，4組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為196組，剩餘284組，累積開出小紅包組數為282組，剩餘518組，明日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據台彩今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「16、35、36、37、39、49」，特別號「45」；春節大紅包「02、04、06、17、20、24、29、30、45」，小紅包「10」；49樂合彩「16、35、36、37、39、49」；今彩539「08、10、12、32、33」，39樂合彩「08、10、12、32、33」；3星彩「025」，4星彩「3591」。

