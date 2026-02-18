半導體出口暢旺 台灣在美進口市場競爭力排名升至第4

受半導體出口暢旺之賜，台灣在美國進口市場的競爭力升至第4。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，由於2025年美國對南韓的商品加徵關稅，導致南韓在美國進口市場的競爭力降至第9。相較之下，受半導體出口暢旺之賜，台灣在美國進口市場的競爭力升至第4。

南韓國際貿易協會（KITA）引用美國商務部的進出口統計資料分析，2025年1月至11月，美國自南韓韓進口的商品總額為1134億美元（新台幣3.57兆元），較2024年同期下降5.9%，南韓占美國總進口額的比重達3.6%，創1988年以來的最低紀錄，在前10大進口來源國中排第9，較2024年同期的第7名下滑2名。

請繼續往下閱讀...

2025年1月至11月，美國最大進口來源國為墨西哥，金額達4925億美元（新台幣15.52兆元），占比為15.7%。其次為加拿大，金額達3512億美元（新台幣11.07兆元），占比為11.2%。排名第3為中國，金額達2873億美元（新台幣9.06兆元），占比為9.2%。

受半導體出口暢旺之賜，2025年1月至11月，台灣成為美國第4大進口來源國，金額達1767億美元（新台幣5.57兆元），占比為5.6%，較2024年同期進步4名。其後依序為越南的1753億美元（新台幣5.53兆元）、德國的1408億美元（新台幣4.44兆美元）、日本的1338億美元）（新台幣4.22兆元）與愛爾蘭的1297億美元（新台幣4.09兆元）。

南韓排名下降2名，主要因為汽車、鋼鐵和機械等主要出口產品被美國加徵高額關稅。汽車出口占比高的日本，排名也從第5跌至第7。

南韓產業部長金正官在1月1日發布的進出口趨勢資料中表示，南韓政府在持續與美國協商之際，將以國家利益為優先，並透過產品、市場、企業實體的多樣化，來建立能因應外部變化的貿易結構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法