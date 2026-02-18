IKEA中國大規模關店反映新房買家絕望 日媒補刀習無法掩蓋房市崩盤

中國房市低迷迄今尚未有反轉跡象。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國七家IKEA門市正在進行清倉特賣，顧客搶購家具，還有人大打出手，現場一片混亂，賣場慘淪戰場。IKEA中國家具銷售不佳，進而引發門市關閉的原因之一是席捲中國的房市危機。日媒直言，IKEA中國大規模關店反映新房買家的絕望，習近平無法掩蓋他的房地產政策慘敗。

瑞典家具巨頭IKEA，繼去年在中國關閉2家分店後，自2月2日起，關閉中國7家大型商場，包括上海寶山、廣州番禺、天津中北、南通、徐州、寧波和哈爾濱等門市，並表示品牌未來在當地營運策略上有重大調整。

IKEA計畫在未來兩年於北京、深圳等核心城市開設超過10家的小型門市，加強線上銷售。相關人士認為，在中國房地產市場持續低迷、消費者行為改變、電商快速崛起的影響下，傳統大型零售門市面臨經營壓力，IKEA此舉亦是如此。

中國哈爾濱的IKEA近日清倉特賣，多名顧客爭搶同一件商品。（取自網路）

IKEA中國門市陸續進行清倉特賣，意外釀混亂景象，許多顧客為了爭奪商品在貨架旁吵成一團，有人試圖強行搬走他人推車裡的商品，雙方大打出手，連旁觀者也被捲入推擠之中，場面失控，賣場淪戰場。

《President Online》18日刊登《Newsweek日本版》的專欄作家青葉大和的分析文章，文章指出，IKEA中國的大規模關店反映了新房買家的絕望，習近平無法掩蓋他的房地產政策慘敗。

文章稱，中國的房地產危機已經變得非常嚴重，以至於IKEA不得不重新思考其商業模式。根據中國國家統計局數據顯示，2025年1月至7月全國新屋開工量年減約20%，待售空置房屋數量不降反升。《紐約時報》引述中媒報導稱，空屋數量已超過歷史平均數一倍以上。

中國房市有多嚴峻？文章披露一個令人心酸的故事，一名中國中年男子花光所有積蓄，又借了20萬人民幣（約台幣90萬）給即將結婚的兒子買房。兒子的婚約最終告吹，房子也賣不掉。如今，這位父親每天要打兩份工償債。

另一位中國女士甚至賣掉家裡的店鋪來籌集頭期款。然而，她的丈夫失業了，貸款拖欠了三個月。她說銀行從早到晚不停地打電話催款。她準備停損，於是把房子掛牌出售，但兩個月過去了，依舊無人問津。

文章指出，許多中國房產現在成了「負資產」，指的是購屋後，房屋市場價格低於剩餘貸款餘額，售屋後只剩下貸款的情況。文章直指，IKEA中國關閉7家大型門市，特賣期間顧客蜂擁搶購家具，非但不是象徵經濟繁榮，反而再度凸顯中國房市危機。

