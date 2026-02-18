大單來了！輝達宣佈向Meta出售數百萬顆晶片

輝達週二（17日）宣佈，將向Meta出售數百萬顆晶片。（路透資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕輝達週二（17日）表示，已簽署一項多年協議，將向Meta出售數百萬顆現有和未來即將上市的AI晶片，其中包括與英特爾（Intel）和超微（AMD）產品競爭的中央處理器（CPU）。

《路透》報導，輝達並未透露這項交易的具體價格，但表示交易內容包括現有的Blackwell晶片，以及即將推出的Rubin AI晶片。此外，還有Grace和Vera中央處理器的獨立安裝版本。在輝達發佈這項公告之際，Meta也在開發自己的AI晶片，並與Google討論使用該公司的張量處理器（TPU）進行AI工作。

輝達超大規模和高效能運算業務總經理巴克（Ian Buck）表示，輝達的Grace中央處理器已經證明，在運行資料中心等一些常見任務中，可以降低一半的耗能，而下一代的Vera預計將取得更大的效能提升。

巴克指出，Vera實際上延續了這一發展方向，使其成為一款出色的資料中心專用CPU，尤其適用於高強度資料處理後端操作，Meta已經有機會利用Vera運行一些這類工作，結果令人鼓舞。

雖然輝達從未披露過公司對Meta的銷售額，但市場普遍認為，Meta是佔了輝達最近1季收入61％的4大客戶之一。市場分析認為，輝達之所以強調這筆交易，可能是為了表明這家公司與Meta保持著重要的業務關係，且輝達的CPU晶片業務正在穩定成長。

