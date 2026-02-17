對抗中國低價競爭 歐盟擬強制規定：電動車7成零件需境內生產

歐盟計畫擬定法案，強制要求獲國家補貼的電動汽車製造商，確保其汽車中至少70%的零件產自歐盟，以保護歐盟產業免受來自中國的激烈競爭。圖為BMW的純電車。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》17日報導，歐盟當局計畫擬定法案，強制要求獲國家補貼的電動汽車製造商，確保其汽車中至少70%的零件產自歐盟，以保護歐盟產業免受來自中國的激烈競爭。

根據《金融時報》看到的法案內容，歐盟執委會還將規定，建築業門窗所使用的鋁製品至少25%需在歐盟境內生產，所使用的塑膠製品中則至少30%需在歐盟境內生產，才有資格獲得政府補貼或公共合約。

針對電動車產業和包括建築在內的重工業自製率目標，是歐盟為了拯救其2.6兆歐元（新台幣96.5兆元）製造業根基而採取的廣泛行動一環。來自中國的低成本競爭、高昂的能源價格，以及遵守歐盟嚴格的氣候倡議所付出的昂貴代價，導致歐盟製造業一直在關閉工廠並裁減數千名工人。

歐盟執委會將於2月25日公布「工業加速器法案」，該法案旨在保護歐盟的工業，部分措施要求公共採購招標需考慮碳排放。

該法案規定，受益於國家補貼的新型電動車、油電混合動力車和燃料電池汽車，必須在歐盟境內組裝，且至少70%零件需在歐盟境內製造。

該法案還規定，車用電池的幾個主要元件必須產自歐盟境內。不過，汽車業一些主管表示，鑑於歐盟電動車產業在電池技術和材料方面高度依賴中國，這些要求恐難以落實。

