經濟差、企業利潤下降 中國逾1/4勞工沒年終獎金

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國勞工長期以來一直將年終獎金視為企業前景、產業發展動能，甚至整體經濟的晴雨表。但香港《南華早報》17日報導，由於中國經濟成長放緩、企業利潤下降，加上外部環境不確定性加劇，中國勞工2025年的年終獎金大縮水，有得領的人也減少，與幾年前社群媒體上充斥著炫耀巨額年終獎金的發文不同，今年民眾幾乎不再討論年終獎金。

許多企業也禁止員工公開討論2025年年終獎金的細節。與科技和房地產榮景時期勞工獲得的豐厚年終獎金和奢華禮品相比，這種集體性的「低調」做法，本身就成為中國全國職場格局轉變的1個鮮明註腳。

跨國人力資源顧問公司任仕達（Randstad）今年1月發布的2026年市場展望和薪資報告顯示，26%的中國受訪者表示，他們2025年沒有年終獎金；而近半的受訪者說，年終獎金最高只有1到2個月的薪資。

廣州正在找工作的Echo Luo表示：「除了少數獲利和營收高速成長的人工智慧（AI）和網路公司之外，其他多數行業不太可能發放年終獎金，或者年終獎金金額很低。」Luo指出，即使是發布成長預期的公司，只有少數業務部門計畫大幅增加員工人數，而絕大多數部門都凍結招聘。

這種收緊年終獎金和員工招聘的情況也發生在公家機構。廣州市1名基層公務員趙新（音譯）說：「我們今年只領到相當於1個月薪資的績效獎金。近幾個月以來，他所在的部門持續削減非正式員工，地方部門普遍面臨人員精簡和預算緊縮的問題。」

與此同時，外資企業也正在放棄過去作為「福利先鋒」的地位。德國1家化工公司的人力資源經理Stella Wu表示，匯率波動和總公司的評估指標也壓縮了年終獎金發放規模，導致只有一小部門員工有資格領到年終獎金。

Wu指出：「我們中國分公司的業績以人民幣計算達到了目標，但換算成歐元後，卻未達到總公司的預期，在去年公司進行全面性的凍結薪資後，2026年才會恢復3%至5%的加薪。」

