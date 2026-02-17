印度砸6.3兆豪賭轉型 AI 強權 矽谷三巨頭搶先押寶

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai，右）與印度資訊技術部長維什諾（Ashwini Vaishnaw，左）互動熱絡。隨著印度喊出吸引高達 6.28 兆台幣的 AI 投資計畫，矽谷巨頭正加速在南亞卡位布局。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去被視為「世界後勤辦公室」的印度正加速轉型。印度電子和資訊技術部長維什諾（Ashwini Vaishnaw）週二接受《美聯社》專訪時表示，新德里計畫在未來幾年吸引高達2000億美元（約新台幣6.28兆元）投入資料中心與算力建設，目標將印度升級為「全球人工智慧（AI）基礎設施樞紐」。

這項國家級轉型已獲科技巨頭實際投資背書。維什諾指出，矽谷三巨頭正把印度視為下一個核心基地。Google計畫5年內投入150億美元（約新台幣4710億元）建立首座AI中心；微軟（Microsoft）宣布175億美元（約新台幣5495億元）的亞洲最大投資案，升級雲端與AI基建；亞馬遜（Amazon）則承諾2030年前加碼350億美元（約新台幣1.1兆元），鎖定數位轉型商機。

為加速資金落地，印度政府祭出長期「租稅假期」（Tax Holiday）為資料中心投資提供政策確定性。維什諾強調，目標是讓AI成為普及技術，而非少數精英的專利。

拒絕被卡脖子3.8萬顆GPU打造「主權AI」

除引進外資外，印度也要掌握算力主導權。維什諾透露，政府已啟用國家級共享運算設施，部署逾3.8萬顆圖形處理器（GPU），讓新創與研究機構以較低門檻取得高階算力。新德里同時推動以本土語言與在地情境訓練的基礎AI模型，力拚建立「主權AI」。

面對AI衝擊白領就業的疑慮，印度正擴大大學與職訓體系，打造大規模「AI準備人才庫」。維什諾表示，印度將在建立監管框架與技術防護的同時，走向「自給自足、全球整合」的AI發展路線，力拚成為主要AI服務輸出國。

