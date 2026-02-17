自由電子報
可跑40萬公里！4個「最耐操」品牌 Toyota 、Honda上榜

2026/02/17 14:31

可跑40萬公里！4個「最耐操」品牌，豐田、本田上榜。（路透）可跑40萬公里！4個「最耐操」品牌，豐田、本田上榜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據凱利藍皮書報道，美國新車平均價格已達到創紀錄的5萬美元（約新台幣157.5萬），如果您打算購買耐操新車，可選擇豐田、本田等4個品牌根據報告顯示，這4個品牌的汽車，可跑25萬英里（約40.25公里）。

至於不太可能跑到25萬英里，最好避開的4個品牌，則是瑪莎拉蒂、Mini、Jaguar與Land Rover。

《gobankingrates》報導，就汽車的預期壽命而言，品牌至關重要，目前，普通汽車行駛25萬英里的機率僅為4.8%，但根據iSeeCars.com最新發布的1份報告，有4個品牌的汽車行駛里程超過了行業平均水平。

4個超耐操品牌中，又以豐田（Toyota）封冠，行駛里程超過25萬英里的機率達17.8%，與平均汽車品牌相比，可能性為 3.7倍。

其次是凌志（Lexus），其機率為12.8%，可能達為2.7倍。

第3是本田（Honda），其機率達10.8%，可能性為2.3倍。

第4名則是本田旗下豪華品牌Acura，其機率亦有7.2%，可能性為1.5倍。

