中國禁日旅遊俄羅斯不挺 赴日觀光狂增近1倍

〔財經頻道／綜合報導〕港媒指出，中國去年11月敦促其公民遠離日本之後，俄羅斯遊客正在填補這一空白。根據日本統計，2025 年來自俄羅斯的遊客總數將攀升至近 19萬5000 人次，比 2024 年大增 96.3%，其中12 月赴日遊客人數增長 41.2%。

《南華早報》17日引述日媒報導指出，為應對不斷增長的需求，日本駐俄羅斯大使館在莫斯科和聖彼得堡開設了兩個新的簽證申請中心。

日本官員表示，2019年，即全球新冠疫情爆發前一年，也是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭之前，來自俄羅斯各地的簽證申請數量為5萬3327份。2024年，數字上升至6萬4358份，去年飆升至13.3萬份。

根據日本國家旅遊局 （JNTO） 的初步數據顯示，2025 年來自俄羅斯的遊客總數將攀升至近 19萬5000 人次，比 2024 年增長 96.3%，而 12 月份的遊客人數增長了41.2%，達到 8300 人次。

來自聖彼得堡的津伯格（Yakov Zinberg）是東京國士館大學（Tokyo’s Kokushikan University）國際關係學教授，他認為，俄羅斯赴日旅遊的申請人數急劇增加，並不令人驚訝。他強調，日本目前是世界各地遊客的熱門旅遊目的地，俄羅斯遊客只是這股旅遊熱潮的一部分。

津伯格稱，「日圓相對疲軟使得日本更具吸引力，但我認為也有很多非常富有的俄羅斯人住在莫斯科和聖彼得堡，他們也想去旅行，目前，由於戰爭，他們很難前往歐洲的許多地方，所以他們現在把目光投向遠東地區，包括日本和韓國。」

他表示，目前俄羅斯航空公司不允許在西歐空域運營，無疑增加了問題的複雜性。津伯格也指出，雖然目前日本和俄羅斯之間沒有直飛航班，但大多數俄羅斯人都是經由北京或上海轉機前往日本。他還補充，日本國營旅遊機構也讓俄羅斯人赴日旅遊變得更方便。

