億元彩券買法曝光！電腦選號近7成、包牌投注占3成

台彩公開億元頭獎彩券買法，電腦選號占7成。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司從系統資料中，針對114年億元頭獎的22張中獎彩券（大樂透17張、威力彩5張）買法進行統計，以選號方式而言，有近7成的中獎人是以電腦選號（共15張，占比約68.2%），其餘3成（共7張，占比約31.8%）為自選號碼中獎。此外，有3成中獎人（7張中獎彩券，占比約31.8%）是以包牌方式投注，除了億元頭獎外，還同時抱走其他獎項。

台彩表示，以億元頭獎中獎彩券的投注金額來看，大樂透的17張億元彩券，平均單張投注金額達394元，換算注數相當於7.9注；威力彩的5張億元頭獎中獎彩券則是平均投注800元，相當於8注。相較於該兩個遊戲全年賣出的所有彩券的平均單張投注注數大樂透約2.7注、威力彩約2注，均高於許多。

請繼續往下閱讀...

另，台彩也公布去年春節大紅包及小紅包中獎彩券的買法，平均單張投注金額為810元；75.1%中獎人採電腦選號；17.5%的中獎彩券為包牌投注中獎，包牌號碼數則以7個號碼（7連碰）為主、約占54.7%，其次為8個號碼的8連碰、約占23%。

台彩並指出，去年春節大紅包及小紅包開出的縣市中，以新北市中獎注數共209注最多、占全台15.79%；台中市182注居次、占13.75%；高雄市167注中獎排第3、占12.61%，其餘各縣市也都有開出大、小紅包的紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法