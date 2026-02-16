自由電子報
讀者文摘爆Costco罕為人知1大福利 最高可換到價值8萬購物卡

2026/02/16 17:22

Costco推出電子產品以舊換新計劃，會員可將舊的智慧型手機、筆電等電子產品，兌換成Costco購物卡。（法新社）Costco推出電子產品以舊換新計劃，會員可將舊的智慧型手機、筆電等電子產品，兌換成Costco購物卡。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕讀者文摘（Reader's Digest）近日指出，Costco有一項罕為人知的福利，可讓會員免費兌換商品。Costco推出電子產品以舊換新計劃，會員可將舊的智慧型手機、筆電、平板電腦、智慧手錶以及部分桌上型電腦等電子產品，兌換成Costco購物卡，最高價值可達2550美元（約台幣8萬）。

報導指出，這項電子產品以舊換新計畫是 Costco 與電子產品回收公司 Phobio 合作。 Phobio 負責處理以舊換新過程中的所有細節，包括評估、清潔、擦拭和翻新（或回收）舊電子產品。

Costco的以舊換新網站主要推薦蘋果產品，但持卡人也可以用其他品牌的各種設備進行以舊換新。Costco接受智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、智慧手錶以及部分桌上型電腦和媒體播放器。除了蘋果之外，參與以舊換新計畫的品牌還包括三星、摩托羅拉、LG、華為、OnePlus、戴爾、微軟和惠普。

報導說，在 Costco 以舊換新非常簡單，你甚至不需要親自去門市。會員只需登入Costco 電子產品回收頁面，或Phobio的官方網站，填寫簡單的表格，提供舊裝置的品牌、原始購買日期及當前狀況等詳細資訊，就可以獲得即時報價。獲得報價後，用戶可自行列印運輸標籤，並在清除個人資料、妥善包裝後，將裝置寄出。

收到您的舊設備後，Phobio 會對其進行檢查和評估。Phobio 還會安全地清除您舊設備上的所有數據，因此您無需擔心任何個人資訊落入不法分子之手。

報導提醒，如果您想把舊電子產品送到當地的 Costco 門市，恐怕要失望了。目前，您無法親自到門市以舊換新；由於以舊換新項目是由 Costco 的合作夥伴 Phobio 運營，您需要自行打包郵寄。不過，Phobio 會提供預付的包裝材料，所以您無需支付任何費用。

Phobio 驗證您設備的狀況後，您將收到一張 Costco 購物卡，價值相當於您舊設備折價後的價格。您可以用它購買 Costco 出售的幾乎所有商品，包括食品雜貨、電子產品、家居用品，甚至繳會費。

至於舊設備的折價價值取決於其品牌、型號和狀況。可能的回收價格也差異很大，從舊媒體播放器的 5 美元（約台幣158元）到狀況極佳筆電的 2550 美元（約台幣8萬）不等。手機、平板電腦、桌上型電腦和智慧型手錶的價格通常在 900 美元到 1100 美元（約台幣2.8萬至3.5萬）之間。

Costco 的以舊換新計畫有一個限制，您必須持有 Costco 會員卡才能享受這項服務。

