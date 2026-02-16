台灣人有多瘋日本旅遊？日媒認證近9成是回頭客

根據日本觀光廳一項調查，近90%的台灣遊客都是回頭客，赴日旅遊超過2次。對日本的支持也推動了台灣旅遊業的發展動能。示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《朝日新聞》披露，自去年11月以來，由於日中關係惡化，中國遊客赴日人數下降，台灣遊客數量仍然穩定成長。根據日本觀光廳的一項調查，近90%的台灣遊客都是回頭客，赴日旅遊超過2次。同時，對日本的支持也推動了台灣旅遊業的發展動能。

報導說，許多遊客會在春節假期前往日本旅遊。根據日本國家旅遊局預測，2025年來自台灣的遊客數量預計約676萬人次，比前一年增長11.9%，僅次於韓國和中國，位居第三。

報導強調，儘管自去年11月以來，由於日中關係惡化，中國遊客赴日人數下滑，台灣遊客數量依舊穩定成長。

「Lachigo! Japan」旅遊資訊網站營運公司社長吉田浩一受訪指出，根據日本觀光廳的一項調查，近90%的台灣遊客都是回頭客，他們來日本旅遊超過兩次。多數人去過東京很多次，而京都又擠滿外國人，讓台灣遊客感覺不像是在日本，因此，前往鄉村地區的旅遊趨勢日益增長。

他說，北海道一直以來都是熱門旅遊目的地，近年來越來越多的人選擇前往四國和九州。台灣擁有眾多自行車愛好者，在四國可以沿著瀨戶內海沿岸騎行。每三年舉辦一次的瀨戶內國際藝術節也備受歡迎，舉辦地點位於香川縣和岡山縣的島嶼上。

至於九州距離台灣很近，全球晶圓代工大廠台積電（TSMC）在熊本縣設廠後，台日之間的航班​​數量顯著增加。

