台灣友邦超愛騎車！連15年機車銷量刷新高

瓜地馬拉民眾也愛騎機車，銷售成績亮眼。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕摩托車產業市場情報公司「MotorcyclesData」發布最新統計，2025年瓜地馬拉摩托車銷量連續15年刷新高，銷量達44萬429輛，年增24.9%，今年的前景依然樂觀。

「MotorcyclesData」指出，瓜地馬拉是中美洲國家中人口規模和經濟活動最大的經濟體，2024 年國內生產毛額達 1.089 億美元。過去十年，該國經濟平均成長率為3.5%，這得益於審慎的財政和貨幣管理以及開放的經濟政策。

由於經濟快速發展，瓜地馬拉摩托車產業已成為拉丁美洲最大的產業之一，目前沒有任何跡象表明這種蓬勃發展的態勢即將結束。

根據瓜國官方發布的2025 年數據，機車需求非常強勁，創下新歷史新高，銷量達到 44萬429 輛，較上個年度增長 24.9%。市場領導者是本田 ，銷售成長28.6%。

2025 年瓜地馬拉是拉丁美洲第五大市場，僅次於巴西、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞。全球排名部分，瓜地馬拉去年排名第 19，比前一年上升 2 名。

