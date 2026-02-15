不妙？分析師警告：日圓套利交易是「不定時炸彈」

BCA Research 分析師警告，目前盛行的日圓套利交易猶如一顆「不定時炸彈」，隨時面臨大規模的平倉風險。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕BCA Research 分析師發出嚴厲警告，目前盛行的日圓套利交易猶如一顆「不定時炸彈」，隨時面臨大規模的平倉風險。這項獲得避險基金青睞的策略，在於借入低收益的日圓、投入高回報的資產，以賺取利差，一旦風險資產重挫或日圓走強，此交易模式就會迅速崩盤。

BCA 分析師團隊指出，現在的市場環境與 2008 年、2015 年及 2020 年的崩潰徵兆很相似。根據之前的情況，一旦全球風險情緒轉向惡化，將引發去槓桿效應，造成投資人瘋狂回補日圓避險。

BCA 報告稱，下一波平倉潮可能由高收益資產下跌與日圓反彈誘發，無法預知哪一項會先發生。然而，利差資產與匯率動向將產生連鎖加乘效應，最終恐導致日圓套利交易全面反轉崩盤。

分析師警告，當日圓升值開始時，保險公司將急於提高對沖比率，從而強化日圓的反彈幅度，一旦波動性上升，日本實體可能會減少新的外國投資，將收入和資產匯回國內，對沖貨幣風險。

BCA 研究團隊指出，儘管難以精確估計日圓套利交易的規模，多項指標則顯示此交易模式近年來大幅攀升，涉及資金規模相當可觀。BCA 建議中長期投資者做多日圓。

