台美簽署對等貿易協定 9大公會：為製造業輸美注入強心針

〔記者黃旭磊／台中報導〕台美正式簽署對等貿易協定（ART），台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）、台灣機械工業同業公會（TAMI）、台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）等9大公會發表聯合聲明，高度肯定行政院副院長鄭麗君談判團隊展現專業韌性，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰說，這項協定為製造業出口美國市場注入一劑強心針。

完成台美正式簽署對等貿易協定（ART）後，行政院副院長鄭麗君今天（15日）小年夜清晨6時許返國，9大公會包括台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）、台灣機械工業同業公會（TAMI）、台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）、台灣流體傳動工業同業公會（TFPA）、台灣木工機械工業同業公會（TWMA）、台灣模具工業同業公會（TMDIA）、台灣手工具工業同業公會（THTMA）、台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）及彰化縣水五金產業發展協會（CHPHIDA），發表聯合聲明，高度肯定政府談判團隊展現專業與韌性。

陳紳騰等人強調，美國作為全球精密機械與工具設備核心市場，關稅政策穩定性是企業海外佈局的決策關鍵，台美協定確保 15% 關稅基準，讓台灣廠商在面對日、韓等主要強勁對手市場競爭中，具備更公平立足點。

九大公會強調，未來將持續作為政府與業界最緊密溝通樞紐，透過台美經貿合作深化，協助全體會員廠商在全球供應鏈重組中搶佔先機，共同開拓台灣製造紀元。

