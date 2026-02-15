台灣人超愛去日本、每月逾56萬！日網友曬1張圖秒懂

日本統計顯示，2025年台灣遊客達676.34萬人次。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年入境日本的外國旅客全年總數正式突破4千萬人大關，達4268萬3600人次，再創新高。台灣以676.34萬人次排名第3，僅次於韓國及中國，創紀錄，平均每月超過56萬人次赴日。日本網友14日在社群平台PO出可搭機直飛抵達的海外城市，其中日本直飛台灣的密集程度讓台灣網友笑稱，台灣快成國內線了。

儘管在中國禁日令影響下，去年12月中國赴日遊客數年檢45%，不過日本國土交通大臣金子恭之宣布，2025年旅日外國遊客首度突破4000萬人次，估達4270萬人次，年增16%，而且連兩年刷新紀錄。台灣僅次於韓國、中國，台灣以676.34萬人次排名第3，再創紀錄，年增超過1成。

以消費額觀察，2025年訪日旅客消費額增加17%，達到約9.5兆日圓（約台幣1.9兆），連續3年寫歷史新高。台灣旅客以強大的購買力勇奪第二，總支出金額1.21兆億日圓（約台幣2420億），凸顯對日本旅遊的喜愛。

日本網友PO圖展示出台日直航密集程度。（圖取自（itsukaichi_engi X）



台日往來頻繁，加上台積電在熊本設廠效應，台日航線更為密集，日本網友也在社群平台X上PO出可搭機直飛抵達的海外城市，其中日本直飛台灣的密集程度，更讓台灣網友驚呼連連，笑稱「台灣快變國內線了」、「哈哈哈，真的耶！搭機去日本可能比去台灣外縣市還容易」、「這數量是不是超過台灣自己的國內線」。

