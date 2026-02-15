國銀海外大賺918億、創歷年新高 美國增額居冠

根據統計，美國是國銀

美國紐約市

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布2025年本銀海外分支機構（含分、子行）獲利為新臺幣918億元、一舉突破900億大關，創歷年新高，並較2024年增加46.4億元、年增率5.32%；金管會分析，主因受惠降息，資金成本下降、債券等投資淨利增加。

在所有海外分支機構當中，「美國」表現最亮眼，獲利年增29.7億元、年增率31.97%，為增額最多之地區。

金管會今天公布「本國銀行在海外分支機構獲利情況」，這項調查涵蓋分、子行。根據統計，整體海外分支機構去年全年大賺918億元，較前年的871.6億元、增加46.4億元。

首先，檢視獲利前5大國家或地區，依序為香港、美國、新加坡、中國及日本。前5大國家或地區中，有4個位於亞洲，顯示亞太地區仍是主要收益來源。

進一步觀察，海外分支機構獲利最多是「香港」獲利378.1億元，不過，香港年減7億元、年衰退1.82%，主要原因是降息影響利息收益，加上營業及呆帳費用增加。

其次，獲利金額排名第二是「美國」，去年賺了122.6億元，也是首度突破百億元大關，創下歷年最高，年增29.7億元、年增率為31.97%，其中，美國更是海外分支機構當中，獲利增額最多之地區。對此，銀行局說明，主因是2024年針對商用不動產提列呆帳費用較高、2025年部分呆帳沖回，使得呆帳費用減少。

再者，「新加坡」海外分支機構獲利103億元、排名第三，金額創歷年最高，年增9.3億元，主因手續費、投資及其他淨收益增加。

至於「中國」獲利70.4億元、排名第四，年減6.8億元，主因呆帳費用增加；進一步檢視，在國銀主要獲利地區當中，香港跟中國全都衰退下滑。

此外，「日本」海外分支機構獲利60.5億元、排名第五，年增19.2億元，增額僅次於「美國」，主因放款動能提升，利息、手續費、投資及其他淨收益均增。

金管會也公布，「新南向國家」獲利256.7億元，去年是大豐收的一年，年增22.5億元，創歷年最高，主因手續費、投資及其他淨收益增加。

各地區以「泰國」增加12.1億元最多（三大獲利來源均增）、「柬埔寨」增加11.8億元次之（投資及其他淨收益增加、營業及呆帳費用減少）；獲利減少地區中，以「越南」減少14.9億元最多（利息、投資及其他淨收益減少、呆帳費用增加）；「馬來西亞」減少1.8億元居次（呆帳費用增加、利息淨收益減少）。

若以「州」為單位，金管會表示，觀察各洲別，除非洲外，均創新高，亞洲、大洋洲及歐洲均因投資及其他淨收益成長，因此，推升稅前盈餘創高。

其中，亞洲獲利730.4億元，年增17.1億元；美洲獲利131.5億元，年增14.9億元，主因呆帳費用減少；大洋洲獲利34.9億元，年增1.2億元；歐洲獲利20.9億元，年增13.4億元；非洲獲利0.4億元，年減0.2億元，主因利息淨收益減少、呆帳及營業費用增加。

