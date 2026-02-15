金蝶指路！花蓮男刮中100萬 淚喊「重整家園有著落」

台彩表示，截至2月14日止，「2000萬超級紅包」已刮出2個頭獎2000萬元、79個二獎100萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，花蓮1家彩券行一天下午突然有隻金黃色彩蝶頂著陽光飛入店內，降落在「2000萬超級紅包」的展示區上，此時剛走進彩券行的1位中年男子正好與彩蝶「對上眼」，他靠近時那隻蝴蝶拍了拍翅膀，當下直覺這就是轉運的訊號，就買了彩蝶停住的那張刮刮樂，想不到幸運刮中100萬元，中獎人喜極而泣向老闆表示：「去年受水災之苦，家園損失很多，現在有這筆錢簡直是老天送來的救命錢！」

根據花蓮縣光復鄉大華村中山路「上億行彩券行」老闆余小姐轉述，當天下午突然有隻金黃色彩蝶飛入店內，在櫃檯前翩翩起舞，好像有目標似地降落在「2000萬超級紅包」的展示區上，就在此時，一位剛走進店裡的中年男子正好與停在刮刮樂上的彩蝶「對上眼」，他靠近時那隻蝴蝶不但沒飛走，反而拍了拍翅膀，他當下直覺這就是轉運的訊號，就買了彩蝶停住的那張刮刮樂，想不到就幸運刮中100萬元。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，根據統計，截至2月14日止，已刮出2個頭獎2000萬元、79個二獎100萬元。

