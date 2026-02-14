北京挖台牆腳1友邦有危險？學者不忍了大爆華為暗黑滲透內幕

學者揭露北京及中企滲透我友邦內幕。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國陸軍戰爭學院教授艾利斯（Evan Ellis）指出，中國政府與華為等中企透過商業及人脈網絡，提升在瓜地馬拉的影響力，且已取得進展，幾乎所有主要政黨的領袖都已受到中國的拉攏。無論瓜國2027年的總統大選是誰獲勝，都可能計算背棄台灣所帶來的利益大於得罪美國的風險。他提醒，華盛頓和台灣要密切關注這種可能性。

艾利斯在《The Diplomat》發布「中國在瓜地馬拉的進展」評論文章。艾利斯近期訪問瓜國期間，與瓜地馬拉-美國商會的人士進行交流，包括與資深商界人士、學者及其他人士討論中國在當地的進展，以及台灣為支持其外交夥伴所做的工作。

請繼續往下閱讀...

文章強調，中國及其企業透過一系列商業與人脈關係，在瓜國的影響力取得實質進展，這可能有助於北京在 2028 年 1 月瓜地馬拉下屆政府上台時，建立外交關係。

學者指出，中國政府及華為等中企利用複雜商業網絡及人脈，滲透瓜地馬拉。示意圖。（路透）

華為等中企滲透瓜地馬拉

與其他承認台灣的國家一樣，中國對瓜國的滲透由華為帶頭，拉攏政治、商業、媒體及其他菁英。華為已在瓜國營運超過 15 年，據悉在之前的Jimmy Morales和Alejandro Giammetti 兩屆政府期間，取得特別進展。在此期間，華為開始邀請瓜國精英前往中國，並透過商業交易和雇傭安排利誘他們。

文章稱，華為已向瓜國的主要金融機構銷售組件和數據服務，包括Bantrab銀行、Banco Rural銀行以及Credito y Hipocatrio Nacional銀行，恐已取得「敏感數據」。

華為據報還尋求向瓜國的電力管理局（INDE）、稅務管理局（SAT）以及瓜地馬拉社會安全局（IGSS）推銷其數位產品。華為原本與社會安全局贏得的一項價值 5100 萬美元的合約，在美國國務卿魯比歐訪問瓜國後，因安全考量被取消。

華為進一步嘗試向瓜國職業培訓組織 INTECAP 提供設備，包括一座手機基地台，以支持培訓工人前往美國建造此類基地台的計畫，該計畫也因華為角色所引發的固有安全疑慮而被取消。

除了華為，傳出中國政府還利用其在中美洲議會（PARLACEN）的觀察員身份（其總部設在瓜地馬拉市），以便其駐哥斯大黎加大使定期訪問瓜地馬拉。這種「變通方法」使中國外交官能與瓜地馬拉政客、地方官員和商人互動，包括安排他們前往中國進行付費旅行。

據報，2025 年的一次此類旅行包括 CABAL 黨的 Luis Aguirre、Creo 黨的 Cristian Alvarez 和 Jose Pablo Mendoza、VAMOS 黨的 Luis Rodriguez，以及 TODOS 黨的 Cornelio Garcia 等人。據瓜地馬拉相關監測人士的說法，目前正在討論於 2026 年上半年進行另一次此類旅行。

除了前往中國的旅行外，瓜地馬拉國會議員也曾受北京影響的拉丁美洲及加勒比海議會（PARLATINO）接待，中國進一步利用遊說者與瓜地馬拉官員建立關係。北京還嘗試在中美洲統合體（SICA）和中美洲經濟整合銀行（BCIE）取得代表權。

中國的監控設備公司海康威視，在瓜地馬拉的商業和個人安全市場發揮著重要作用，引發安全疑慮。（路透）

中國監控設備引發安全疑慮

在商業領域，中國產品的進口對瓜地馬拉進口商而言已成為一項利潤豐厚的生意，例如汽車和機車領域的 Cofiño Stahl、Grupo de los Tres、Grupo Q 和 Siekavizza。進口及銷售中國商品的的大型通路，包括 China Mall、China City 和 China Depot 在該國顯著擴張，削弱當地零售商店和生產者的競爭力。瓜地馬拉商人 Luis Pedro Barnoya 是中國產品的中型進口商，也是尋求商業機會的訪中團組織者，他建立一個推廣此類活動的小型委員會。

中國在瓜地馬拉市半掩飾的商業促進活動是公開的談論話題，包括其貿易促進組織「中國貿促會」（CCPIT），該組織曾一段時間在 Barcelo 飯店舉行會議，並已知會使用 5 街的 Tamarindo 餐廳接待來自中國的訪問主管。

在電信領域，除了前述華為的計畫，華為及中興通訊（ZTE）的設備也透過瓜地馬拉的兩大主要電信供應商 Claro 和 Tigo 提供。中國的小米和榮耀（Honor）也在該國佔有一席之地。 總部位於深圳、曾因盜取摩托羅拉知識產權被定罪的海能達（Hytera）公司，據報已向瓜地馬拉安全部隊供應數位無線電設備。

在安全領域部分，總部位於中國的監控設備公司海康威視（Hikvision），在瓜地馬拉的商業和個人安全市場發揮著重要作用。瓜地馬拉的私人港口營運商使用了中國振華重工（ZPMC）的起重機、掃描儀及其他數位設備。

賴清德總統去年6月5日上午以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷率領內閣成員首次訪問台灣。（圖由總統府提供）。

台灣是瓜國的戰略夥伴

隨著中國在瓜地馬拉影響力的提升，台灣尋求透過在安全、發展、教育及商業等多個領域成為良好夥伴，來增強瓜國抵禦此類努力的能力。2025 年 8 月，台灣捐贈 252 輛機車給瓜地馬拉警方，以及 50 輛車給瓜地馬拉社會發展部（MDS）。台灣在Chimaltenango建造一所醫院（於 2023 年 2 月落成），並於 2024 年 4 月在瓜地馬拉市的San Juan de Dios，建立一所新生兒設施。

台灣還定期資助並監督瓜地馬拉的交通基礎設施計畫，最顯著的是改善連接瓜地馬拉市至大西洋沿岸的公路。在教育方面，台灣在過去 20 年為瓜地馬拉人提供 600 名獎學金，僅 2025 年就有 66 名。在過去 30 年中，台灣進口約 10 億美元的瓜地馬拉產品，包括去年的 9000 萬美元糖類，以及咖啡等其他產品。

文章指出，儘管有這些活動，台灣在瓜地馬拉人心中作為該國主要利益提供者的形象相對較低。為此項研究所諮詢的部分專家表示挫折，認為台灣沒有提供更多像體育場這樣的高能見度計畫。儘管台灣公司 Lakymen 和 Diforza 是瓜地馬拉的重要雇主，但一些受訪者認為台灣公司可以對該國進行更多投資，以創造高品質的工作。

艾利斯總結，儘管幾乎所有提供諮詢的人士都相信，阿雷瓦洛總統不會放棄台灣。然而，瓜地馬拉人已經開始關注即將於 2027 年 7 月舉行的全國大選，新政府將於 2028 年初就職。 幾乎所有主要政黨的領袖都已受到中國的拉攏。無論是誰獲勝，都可能計算出背棄台灣所帶來的物質利益，大於得罪美國的風險，華盛頓和台北必須繼續密切關注這種可能性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法