產險業告別陰霾》2026年再保費率持平 「3利多」激勵今年業績續增5％

產險業者走出防疫保單的陰霾，隨著出國人數大增，至今營運都已恢復正軌。

〔記者李靚慧／台北報導〕產險業2025年全年簽單保費再創新高，達2856億元，較2024年的2703億元，年增153億元、年成長率達5.66%。展望今年，產險業者認為，今年再保費率持平甚至有些許下滑，但台灣經濟發展持續看好、科技業擴廠及公共建設陸續推動，將提升相關保險保額，雖然美製汽車０關稅，預期今年車市持平，仍預期2026年全年簽單保費，可望有5%的增幅。

根據產險公會的最新統計，2026年1月，整體業界簽單保費金額達321.15億元，年增6.31%，各險種表現方面，以車險佔比逾4成最高，達42.22%。若看單一險種的成長幅度，電動二輪車強制險較去年同期成長34.57%、健康險年增26.27%、工程險年增20%表現最為突出。

產險業者指出，產險業者走出防疫保單的陰霾，至今營運都已恢復正軌，觀察去年底的再保續約案件，預期今年的再保費率將呈現持平、甚至下滑的趨勢，使市場不再承受保費漲價的壓力。產險業也較有餘裕，在產品設計及服務上，提供更多的創新，進一步提升「公平待客」及「金融友善」。

例如新安東京海上產險積極推動「公平待客暨法令遵循文化推廣巡迴講座」與「秘密客計畫」雙軌行動，邀請獨立董事及外部專家前進第一線，透過實務案例強化同仁素養，除了由獨立董事親自擔任「服務體驗員」，實地操作櫃檯的老花眼鏡、放大鏡等高齡友善設施，更同步啟動「秘密客計畫」，以實地情境查核確保服務品質，期望將公平待客的核心價值深植於企業文化。

兆豐保險則是持續贊助｢超馬協會｣辦理超級馬拉松，兆豐保險作為賽會的長期綠色合作夥伴，除提供經費外，更承保公共意外險，以多元保障分散風險，為活動增添安全守護。兆豐保險表示，超馬協會重視永續發展，主辦賽事落實 6R 原則（Reduce、Reuse、Recycle、Remind、Refuse、Replace），同時將進行自主碳足跡盤查，另透過提存碳基金，計畫於未來購入碳權來實踐碳中和，實踐「減量優先、抵換輔助」的永續理念，兆豐保險6年來支持賽事，期盼能發揮永續正向影響力。

