最慘博士！他慘背1575萬學貸淚訴1事

美國學費高昂，許多人為了上大學、讀碩博士背負沉重學貸。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國學費高昂，許多人為了上大學、讀碩博士背負沉重學貸。1位今年54歲的心理學博士坦言，目前背負50萬美元（約台幣1575萬）學貸，身兼2份工作，沒有存款，不敢妄想有朝一日能夠退休。他悲嘆「除了工作到生命的最後一天，我想不出別的出路。」

《商業內幕》採訪一些美國學貸借款人，他們表示由於背負沉重的學貸，不得不推遲退休，或者退休後生活捉襟見肘。今年美國聯邦貸款政策即將發生的變化，對借款人更是雪上加霜。54歲的亨德里克森（Jordan Hendrickson）就是苦主之一。

亨德里克森於2013年獲得心理學博士學位，目前的債務已經超過 50 萬美元。為了還債，他現在身兼兩職，一份是為一家心理健康公司提供遠距醫療服務，另一份是為他所在的縣提供行動支援服務。後者讓他有資格申請公共服務貸款減免（Public Service Loan Forgiveness）計劃，該計劃為政府和非營利組織的工作人員在符合條件的還款滿10年後，免除學貸。

不過，川普政府將於今年夏季開始實施還款政策的調整 ，包括新的還款計畫和一項限制公共服務貸款減免資格的新規。這項計畫讓亨德里克森憂心忡忡，他說，「我不知道這件事會如何發展，最大的焦慮就是這種不確定性，我想為退休做打算，鑑於目前的債務狀況，我看不到任何前進的方向。」

亨德里克森表示，自己不後悔為了接受教育而背負學貸，只期盼自己和其他借款人的還款前景能更確定。他坦言沒有任何退休積蓄，悲嘆「除了工作到生命的最後一天，我想不出別的出路。」

