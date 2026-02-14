台灣261項農產品0關稅！美國業者也樂了 反應一次看

我方守住27項農產品防線，成功爭取我國輸美主要農產品項261項豁免對等關稅。示意圖（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣與美國正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，除原先雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，我方守住27項農產品防線，成功爭取我國輸美主要農產品項261項豁免對等關稅，此外美國進口台灣產品的關稅也部分減讓。以下整理美國相關業者對此協議的反應。

根據我國農業部指出，台灣261項農產品豁免對等關稅，大批農產品對等關稅都降為零，業者將可節省2.19億美元的關稅成本；至於對美農產品降稅方面，台灣爭取稻米、雞肉、牡蠣、蛤、紅豆、大蒜等27項農產品不降稅，至於豬肉、豬雜碎、鴨肉、鵝肉、葡萄、橙及寬皮柑等46項重要產品則可維持一定關稅，其中豬肉更爭取到3年降稅調適期，成功確保糧食安全及維護農民權益。

農業部說明，台灣同意調降部分美國農產品關稅，主要是國內沒有或少量生產的品項，高度仰賴進口，對美國降稅後產業與消費者都將受益，例如小麥、牛肉、龍蝦、鱈魚、蘋果、櫻桃及堅果等。至於豬肉、液態乳、葡萄、柑橘、花生等產品，則是國內需求量大，國產具有優勢且市占率高，美國產品主要是與其他進口國競爭。

外媒對此指出，美國與台灣達成貿易協議，為許多美國農業生產者帶來了一定的緩解。根據美國農業部海外農業局數據顯示，2024年美國對台農產品及相關產品出口額達38億美元，較前1年成長2% 。

2024年美國對台出口額排名前6商品，包括牛肉、大豆、玉米、小麥、新鮮水果和家禽類。

全美牛奶生產商聯合會（NMPF）對此稱，台灣是美國液態奶出口的第3大目的地，該協議代表市場向前邁出了變革性的一步，而每一項旨在減少貿易壁壘、擴大市場准入的協議，都將增強美國奶牛場及其實力。多家畜牧業和乳業團體對此協議的消息也出現樂觀反應。

美國乳品出口協會主導的遊說團體-通用食品名稱聯合會（CCFN）表示，台灣是美國的重要市場，該協議中保護通用名稱的承諾，可以防止歐盟等第3國濫用知識產權工具壟斷通用名稱，從而剝奪美國的出口機會。

美國全國牛肉生產者協會（NCBA）則表示，以科學為基礎的貿易協定對提升美國牛隻價值至關重要，台灣已成為美國牛肉的重要市場。協議內容的生肖，將提高競爭力並提供出口長期穩定性，美國業者相當期待這一擴大市場准入能在未來多年帶來收益。

美國豬肉生產者協會（NPPC）表示，我們為打破台灣高價值市場的貿易壁壘，付出的15餘年努力終於取得了成果，美國生產商將獲得更多機遇和繁榮。

美國乳品出口協會（USDEC）表示，台灣是美國乳製品值得信賴的合作夥伴，以及高價值市場。這項協議提升了我們相對於其他供應商的競爭力，並確保非關稅壁壘不會阻礙美國乳製品出口的增長。

USDEC表示，繼續與台灣政府和當地乳製品供應合作，提高其他乳製品和其他產業對台灣乳製品的貢獻。

美國肉類出口聯合會（USMEF）認為協議將有助於美國牛肉、豬肉、羊肉及野牛肉在台灣市場的進一步拓展。並表示，美國目前是台灣牛肉的最大供應國，但隨著協議開放所有美國牛肉產品，包括燒肉及流行漢堡等高需求品項的進口，仍有成長潛力。

USMEF說：「美國豬肉在台灣市場長期處於劣勢，歐盟及加拿大是主要進口來源。「USMEF 樂觀認為，降低關稅與非關稅障礙將有助於美國豬肉出口成長，我們也將持續努力，重建台灣消費者對美國豬肉的信任。」

