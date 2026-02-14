阿里巴巴、百度被列入中國軍企 美公布後突無預警撤名單

五角大廈將阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中企列入1260H名單，理由是疑涉協助中國軍方。。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕五角大廈將阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中企列入1260H名單，理由是疑涉協助中國軍方。但不知何故，該份名單在公布沒多久就被無預警撤下。

《路透》與彭博等媒體13日報導，中企藥明康德、速騰聚創及TP-Link也被列入「1260H清單」，但長江存儲（YMTC）與長鑫存儲（CXMT），已從中國軍工企業管制名單中被移除。

請繼續往下閱讀...

根據報導，1260H條款清單是由美國戰爭部認定的與中國軍方有關之企業名單，其目的是防止入榜的企業直接或間接在美國營運。

這份清單於2021年首次公布，目前已包括超過130家被控與中國軍方合作的實體，涵蓋航空、建築、航運、電腦硬體製造與通訊公司等。

在此之前，美方已將騰訊與寧德時代列入「1260H清單」，前者是中國最大科技公司之一，後者則是電動車產業主要電池製造商。

五角大廈聲明回應：「目前我們沒有甚麼可以宣布的。」

阿里巴巴在聲明指出，沒有任何依據可以認定阿里巴巴應被列入「1260H清單」，阿里巴巴不是中國軍方企業，也未參與任何軍民融合戰略，將對任何歪曲本公司性質的行為採取一切可行的法律行動。

百度1位發言人發聲明指出，針對被列入相關名單一事，公司「堅決反對」，並強調此舉「毫無可信依據」。發言人指出，「將百度稱為軍事公司完全沒有根據，目前也沒有任何證據能夠證明相反說法。我們是一家上市公司，所提供的產品與服務均為民用用途。」

發言人同時表示，公司將採取一切可行手段，力求將百度從該名單中移除。

據報導，阿里巴巴美國存託憑證（ADR）今天延長交易時段跌幅一度達5%，百度ADR一度下挫4.5%。

《彭博》報導，中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）去年10月才達成貿易休戰協議，美國此時新增中企至「1260H清單」，可能激怒北京當局。

而目前列入1260H清單雖並未直接啟動經濟制裁，但依新規定，未來幾年內美國國防部不得與名單內企業簽約採購。隨著美中關係仍處微妙階段，這波名單更新，恐為雙邊經貿添上變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法