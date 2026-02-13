法人：高市早苗勝選後 弱日圓帶動出口與獲利

法人分析，日本政府後續政策走向，可能採取發債搭配央行調節利率的路徑，雖可能帶動日圓走弱，卻有助提升企業競爭力。圖為日本街道。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕高市早苗在國會大選取得壓倒性勝利後，日本股市延續強勁攻勢。法人分析，日本政府後續政策走向，可能採取發債搭配央行調節利率的路徑，雖可能帶動日圓走弱，卻有助提升企業競爭力；整體仍偏多看待日股，建議透過日本股票型基金，並以分批或定期定額方式布局，降低進場時點風險。

台股今日休市（2月13日），日經 225 指數 （Nikkei 225）收盤為5萬6941.97 點，較前一交易日下跌1.21%。其中，日經指數於2月12日曾盤中突破5萬8000 點、創下歷史新高；不過，近期因漲勢與基本面脫節之疑慮，導致市場出現獲利了結賣壓，今日盤中一度跌近 1000 點。

不過，「鉅亨買基金」表示，日股近年已逐步與匯債市場脫鉤，在日圓走弱環境下，資金仍持續流向日本股市。關鍵在於市場評價邏輯轉向全球營收結構優勢，而非單純受國內金融條件牽動；對出口導向企業而言，日圓貶值不僅提升產品價格競爭力，也放大海外營收換算效益，進一步支撐獲利預期。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著日本重啟殖利率曲線控制的機率升高，日圓溫和走貶的情境並非壞事。特別是出口型企業，往往在弱日圓環境中受惠，成為支撐股市的重要力量。

張榮仁分析，日本當前財政挑戰大致有兩種應對路徑。第一是持續發債支撐政策與支出，同時透過殖利率曲線控制（YCC）穩定利率，避免融資成本失控。然而，一旦市場認為央行承擔過多財政壓力，日圓可能進一步走貶，匯率波動風險升溫。

其二則是以加稅或縮減支出方式整頓財政，但此舉恐抑制景氣復甦，政治與經濟成本皆高，實務上推動難度不低。

綜合評估，張榮仁認為，日本採取大幅緊縮政策的可能性有限，較可能走向溫和寬鬆與利率控管並行的模式。在此架構下，日圓走勢偏弱屬合理結果，但未必構成股市壓力來源。

根據「鉅亨買基金」回測數據顯示，當日圓相對美元偏弱時，日股及主要產業在6個月、1年與2年的平均報酬表現並不遜色。半導體與通訊服務等出口導向類股優勢尤為明顯；此外，銀行類股在日圓走貶期間同樣交出穩健成績，顯示弱日圓未必等同利空，反而可能為特定產業帶來助力。

此外，日本在高市早苗強勢勝選後，政策方向更趨明確，財政與貨幣雙軌並行的架構，為企業營運與股市評價提供支撐。

不過，「鉅亨買基金」建議，隨著市場震盪加大，投資人不妨善用定期定額進階版「鉅亨超底王」，其急跌自動加碼機制可在修正時擴大布局、捕捉更佳進場點，加速累積單位數，相當適合作為布局日本股票型基金的穩健策略。

