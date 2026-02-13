臻鼎董座沈慶芳：今年「萬馬奔騰」 未來數年進入加速成長階段

臻鼎董事長沈慶芳看好高階AI應用的爆發，將使公司營運進入數年的加速成長階段。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日舉辦年終感恩餐會，臻鼎董事長沈慶芳看好今年營運將是「萬馬奔騰」，在高階AI應用與新產能挹注，有信心未來數年公司將進入加速成長階段，今年營收有望再創新高。

臻鼎今日的年終感恩餐會中各家PCB上下游供應商熱情與會，有如台灣PCB產業大頭的嘉年華，包括聯茂（6213）董事長陳進財、台光電（2383）董事長董定宇、尖點（8021）董事長林序庭、迅得（6438）董事長王年清等人均到場同歡。

沈慶芳表示，臻鼎去年營收達1825.22億元、年增6.33%，再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與IC載板等高階產品逐漸展露效益。展望 2026年，受惠高階AI應用需求延續、客戶規格升級帶動價量齊揚，以及新產能與新產品陸續貢獻下，公司有信心將進入數年高速成長階段，全年營收有望再創新高。

沈慶芳指出，隨著AI時代來臨，PCB不再只是基礎零組件，而是承載高算力與高速傳輸的關鍵平台。臻鼎在AI伺服器領域將以Intelligent HDI（iHDI）與HLC（厚大板）為主要出貨重點，除既有平台持續擴大供應，也已與客戶共同推進下一代平台的設計與驗證。

光模塊方面，由於是高速互聯的關鍵，需採用mSAP製程，臻鼎在mSAP具備領先地位與量產經驗，可滿足客戶需求。IC載板則鎖定客戶高速運算晶片和高階記憶體需求。AI 終端應用的部分，AI智慧眼鏡、AR/VR、折疊機、智慧駕駛、人形機器人等，也在AI加速落地下開花結果。目前臻鼎在重要客戶與關鍵產品有所斬獲，預期多項新產品貢獻將於2026年逐步顯現。

為迎接客戶強勁的AI需求，臻鼎目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，沈慶芳表示，公司在淮安、泰國兩地合計10座廠房同時興建，2026年資本支出規模預計達500億元以上。其中，淮安園區和泰國園區均以 AI 硬板、伺服器板、光模塊的增量為亮點，高雄則與客戶持續推進多項新專案的開發驗證，並支援後續量產。隨各地新廠陸續加入營運貢獻行列，擴產效益將逐步轉化為成長動能，並於未來數年持續推升公司營運規模與成長表現。

