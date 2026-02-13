習近平不准你去日本玩！中國人春節改去「這4國」赴俄翻倍

中國政府呼籲公民避免赴日旅遊，中國人春節改去俄羅斯等國旅遊。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」答詢後，北京持續要求公民避免赴日旅遊，中國外交部1月26日再次提醒中國民眾，「農曆春節不建議訪日」。由於中國政府的禁日令，中國遊客春節改去俄羅斯、澳洲、泰國和韓國，其中赴俄旅遊的預訂量比去年增加1倍多。

《路透》報導，旅行社表示，農曆新年期間將有更多中國遊客出國旅遊，熱門目的地包括俄羅斯、澳洲、泰國和韓國，日本的吸引力則有所下降。

中國廉航春秋航空旗下旅行社-春秋旅遊副總周宏偉（音譯）說，當中國大部分地區仍然寒冷時，泰國已重新成為最受歡迎的出境旅遊目的地之一。此外，透過其平台預訂前往俄羅斯的行程比去年增加1倍多，前往北歐的行程也是如此。

龍途市場研究公司行銷與傳播總監Sienna Parulis‑Cook亦稱，今年餘下的時間裡，我們可能會看到中國赴俄羅斯旅遊的人數增加，主要是歸功於莫斯科在去年12月宣布免除中國遊客的簽證。

另外，中國最大的旅遊預訂網站攜程集團則強調，長途旅行的復甦使中國赴澳遊客人數，比去年同期增加 100% 以上。

報導說，以往中國遊客通常將日本視為首選旅遊目的地，隨著中日政治緊張局勢升級，日本對中國遊客的吸引力減弱。旅遊數據提供商 Flight Master 表示，從 2 月 2 日開始的一周內，中國和日本之間的航班​​數量比去年同期下降 49.2%，去年春節期間營運的 58 條航線的所有航班均已取消。

