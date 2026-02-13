美系車不跌價怎麼辦？經長：盡量讓成本資訊透明供消費者參考

台灣特斯拉表示針對美製車型 Model 3、Model S、Model X，目前並無車價調整計畫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美製汽車與零組件進口關稅降至0，市場盼以更便宜的價格購買美系車款，也期待後續原廠維修費用下調，但也擔憂車廠在關稅成本歸零的情況下，仍堅持不調價。經濟部長龔明鑫今在經濟部受訪表示，政府不會干涉廠商的定價策略，不過這些成本資訊「我們會盡量提供給消費者參考」，當資訊落差減少，消費者更能自由選擇要不要買替代商品，只要把這些資訊透明公開，相信消費者會自己選擇。

龔明鑫表示，市面上進口車代理商有些表態會降價，有些堅持不降價，短期上至少1、2年內對本土車廠衝擊不會太大，但經濟部仍有長期規劃支持產業發展，經濟部會滾動式檢討。

市場期待更便宜買到美系車款，後續維修也期待更便宜，但也擔憂車價下跌幅度不如期待，媒體關切經濟部是否有機制「監督」進口車降價回饋消費者。龔明鑫對此表示，「我們是一個自由的市場，政府大概沒有辦法去干涉廠商的定價策略」，不過這些成本資訊「我們會盡量提供給消費者參考」，如果有些車廠賺取利益超乎合理範圍，當然會讓消費者知道，消費者可以選擇其他的產品，就像有部分代理商已經宣布會調整價格，但是有些表示無調價規劃，只要把這些資訊透明公開，相信消費者會自己選擇。

