甜點禮盒穩居春節送禮第二名 「這價位」成商務用戶最愛安全牌

LINE禮物指出，甜點禮盒穩居春節送禮第二名，500至800元價格帶成商務用戶最愛安全牌。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在春節多元的送禮情境中，美食烘焙類禮盒始終穩居不敗經典。隨著數位送禮平台使用習慣逐漸成熟，LINE禮物指出，商務用戶在年節期間的選品邏輯也更趨明確，特別偏好價格落在500至800元區間、具備紅色包裝與豐富內容組合的甜點禮盒，藉由視覺上的喜氣設計，傳遞新年度「豐盛圓滿」的祝福寓意。

觀察送禮場景可發現，除了傳統拜年用途外，春節期間誕生的「除夕寶寶」生日慶祝，也帶動精緻甜點需求同步提升。透過手作蛋糕、生巧克力等具儀式感的禮品，不僅能延續年節祝福氛圍，也為傳統節慶增添現代化的甜蜜感受，成為兼具社交禮儀與情感表達的熱門選擇。

請繼續往下閱讀...

整體趨勢顯示，在LINE禮物熱門品類排名中，甜點禮盒穩居第二，僅次於具吉祥寓意的「好運意義」類型，領先美妝保養、開運小物與香水香氛等品項。品牌辨識度高、外觀設計精緻且具視覺美感的禮盒，於春節期間展現出更強吸引力，尤其在商務送禮情境中，更被視為安全且得體的首選。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法