春節送禮數位化加速 吉利面額紅包、68元禮券最受歡迎

LINE禮物指出，具備諧音寓意或節慶限定優惠的「好運組合」在春節特別受到歡迎。

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著數位送禮逐漸融入日常社交場景，春節期間透過LINE禮物傳遞心意，已成為維繫人際關係的新常態。根據LINE禮物數據顯示，去年春節期間整體訂單年增率達24%，不僅反映出節慶送禮行為的線上化趨勢，也凸顯消費者在重要節點更傾向以即時、便利的方式完成情感交流。

其中，送禮高峰集中於「除夕」當日與「開工」日兩大時點，顯示用戶在歲末年終的「告別舊年」與新春開工的「重新問候」階段，對於社交互動的需求明顯提升。

進一步觀察送禮內容可發現，數位禮品不再僅止於功能性的電子紅包，而是朝向「心意具象化」發展。除了象徵吉利的88、168、888元等面額現金券外，具備諧音寓意或節慶限定優惠的「好運組合」亦快速崛起，成為熱門選擇。這類商品透過名稱設計與組合內容，承載「馬上好運」、「甜蜜愛你」等祝福語意。

從用戶輪廓來看，春節送禮族群以20至29歲女性為主，占比約三成；而在商務送禮情境中，則以男性用戶為主要使用者，其中35至45歲族群成長尤為顯著，整體商務送禮年增率亦呈現明顯彈跳趨勢。

整體送禮趨勢亦呈現明顯分眾化發展。在個人送禮方面，用戶偏好選擇具吉利象徵的現金券；而在群組互動情境中，則以68元超商禮券作為「分享好運」的輕量化選項最受歡迎。

在熱門「好運意義」類型商品中，包含結合餐飲與甜點的優惠組合，例如：咖啡與檸檬塔的「馬上好運組合」、星冰樂搭配生巧克力蛋糕的「甜蜜愛你組合」，以及速食品牌推出的多品項餐點即享券，皆因其祝福潛台詞與高使用彈性，成為節慶期間傳遞吉祥話的數位載體。

此外，便利商店的大杯熱厚乳拿鐵與蛋撻禮盒等輕食型禮品，也因即兌即用的特性，在春節期間持續維持高人氣。

