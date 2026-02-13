美汽零件0關稅維修便宜可期？經長：成車業者成本可望下降

經濟部長龔明鑫今在經濟部受訪表示，成車業者從美國進口零組件可零關稅，對降低成本有幫助。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美製汽車與零組件進口關稅降至0，市場期待未來美系車原廠維修費用會降低。經濟部長龔明鑫今在經濟部受訪表示，成車業者從美國進口零組件可零關稅，對降低成本有幫助，「同樣的業別的上下游有時候會有一點點不一樣的挑戰，有些是好處，有些是挑戰」，整體而言有正有負，但負的很少。

龔明鑫表示，以金額來看，事實上原先從美國進口至台灣的產品逾8成已是0關稅，剩餘19%部分的項目繁多、平均金額不大，這次開放的部分貨品、原料對同一產業來說是競爭，但下游產業反而得到好處。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫進一步解釋，舉例而言，這次就開放汽車零組件自美國進口零關稅，對成車業者有幫助，理由是業者從美國進口零組件可零關稅，從其他國家進口零件的話可能要課關稅，對降低成本是有幫助，「同樣的業別的上下游有時候會有一點點不一樣的挑戰，有些是好處，有些是挑戰」，整體而言有正有負，但負的很少。

龔明鑫總結，這次談判出口競爭力的部分談得很好，15％不疊加外，又獲得逾1800個項目額外豁免關稅，競爭力又提升，所以整體來講才會是正的。

經濟部產發署補充，台灣輸美的工業產品部份額外爭取到1811個項目，額外豁免課徵對等關稅，預計適用的輸美產品平均稅率可下降到12.32%。

針對美國輸入產品的開放部分，除了現有的金額占比8成的貨品零關稅外，另外開放約金額占比18.3%貨品調降為0關稅，20項軍工韌性相關產品則部分減稅，包括小貨車。

談及小貨車進口稅率變動，經濟部產發署指出，這次台美關稅談判，我國保留「重量在5噸以下的汽柴油及電動小貨車」共9項，談判前平均稅率為21.7%，美國進口新稅率調整為10%。我國自美進口小貨車金額2024年是116萬美元，2025年是37萬美元。

經濟部補充，我國已具備小貨車生產製造能力，並掌握自主技術，小貨車是物流配送的重要工具，包含農產品運輸、零售補貨、建材配送等多個產業，支撐在地經濟活動與就業機會。同時，基於國家安全考量，小貨車具有戰備與民防雙重價值，為維持小貨車製造業技術自主與維修鏈完整，確保緊急應變製造維護能量，因此爭取保留小貨車。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法