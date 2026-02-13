不是食品也被瘋搶！Costco「最受歡迎」科克蘭產品是這7款

外媒點名最受歡迎的7款Costco科克蘭產品。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），涵蓋了眾多高品質的食品雜貨和家居必需品，然而，美國財經新聞網站指出，想要把科克蘭的所有商品都試遍幾乎不可能，如果你想從經典熱賣品開始，以下是公司公佈的最受歡迎的7款科克蘭商品，全都都不是食品。

1.衛生紙：毫無疑問，Costco的衛生紙包裝對於收納空間有限的人來說有點吃力，一包有30捲。但從疫情期間的搶購經驗來看，囤一些生活必需品其實很聰明。有什麼比衛生紙更必需的呢？

請繼續往下閱讀...

2.洗碗精：沒有人會在意你用的是什麼品牌或價格的洗碗精，他們只看到乾淨的碗盤、杯子和餐具。Costco提供科克蘭的洗碗機清潔包，帶有清新的檸檬香味。

3.面紙：不論你是過敏、經常感冒，還是喜歡邊看傷感電影邊流眼淚，面紙都是必備品。科克蘭面紙有雙層與三層可選，還有多種漂亮的紙盒設計，適合放在家中各個房間。

4.無香洗衣精：如果你不喜歡濃烈香味的洗衣用品，可以試試科克蘭的Free & Clear洗衣精，不含染料與香料，對敏感肌友好。

5.廚房紙巾：你永遠不知道何時會需要用到紙巾，廚房灑水、車庫小意外、寵物弄髒或浴室濺水都可能用得上。科克蘭的紙巾一包有12捲，可以輕鬆分散在家中各處，非常方便。

6.瓶裝水：雖然自己在家裝水能省錢，但在某些場合，瓶裝水就非常實用，像是孩子的生日派對、運動活動或旅行。科克蘭的瓶裝水採用先進的淨化、過濾和反滲透技術，瓶身和瓶蓋皆可回收。

7.維他命：家裡誰不會準備一些維他命呢？科克蘭提供各種選擇，從維他命C到兒童軟糖綜合維他命，以及專為50歲以上設計的多種片劑，甚至還有有機綜合維他命可選。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法