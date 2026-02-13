日韓都守不住！龔明鑫：台灣保住小貨車免0關稅

經濟部長龔明鑫說明台美對等貿易協定細節。（記者田裕華攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕我國與美國在台灣時間2月13日（美東時間2月12日）完成「台美對等貿易協定（ART）」的簽署，美製小客車確定0關稅，經濟部長龔明鑫指出，美國強力要求美車出口零關稅，不是只針對台灣，「事實上連日本、韓國都沒有辦法守住」，我方只能縮小影響面，因此我方談判團隊特地把小貨車拉出來分開談，最後小貨車、客貨兩用車免於零關稅。

談及小客車關稅降至零對產業的衝擊，龔明鑫今在總統府記者會上指出，美國要求美車出口零關稅，不是只針對台灣，「事實上連日本、韓國都沒有辦法守住」，在美製車出口議題上，美國一定會強力要求，在此情況下我方只能縮小影響面，因此我方談判團隊特地把小貨車拉出來分開談，有鑒於小貨車對做生意有很大幫助，因此不希望小貨車也零關稅，所以小貨車、客貨兩用車最後免於零關稅，盡力縮小影響面。

龔明鑫續指，美國進口車與我國國產車上有價格差異，大部分進口車是屬於高價車，台灣國產車則是平價車，即便關稅減讓下，價差可能會縮減一點，但我國產車很多零件是來自進口，且這次美國汽車零件進口關稅也降至零，如果國內業者從美國進口，也降低製造成本。

龔明鑫表示，經濟部委請智庫初步估算關稅影響整車產值約40億元、產值影響約1.94%，經濟部先前已與汽車業者進行一輪座談，業者也反映相關訴求，因此經濟部匡列30億元預算支持「車行天下」專案計劃，支持業者發展，除財政部提供減免貨物稅加碼支持國內整車業者外，經濟部未來也會在開拓市場、提升國際驗證能量提供支持。

龔明鑫表示，大家可能會以為國內整車業者只是幫國際品牌代工，事實不然，有一些已經出口了，經濟部會強化這部分。業者能守住國內的部分很好，有部分車廠有出口的規劃，經濟部會全力支持。

