不只7.71％！主計總處：今年GDP還有機會上修

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口持續爆發，加上台美關稅底定，主計總處預測今年經濟成長率7.71%、上修4.17個百分點，上修幅度歷年罕見。行政院主計長陳淑姿表示，在這麼高的基期下，GDP還能維持高成長，國內經濟表現亮眼。主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，剔除關稅因素後，這次回到常態性預測，即中性偏保守，今年GDP往上的空間比較大，「還有機會上修」。

根據主計總處統計，2025年第4季經濟成長率為12.65％、較1月概估數下修0.03個百分點；第3季經濟成長率修正為8.42％（原統計為8.21％）；併計上半年，2025年經濟成長率8.68％、較1月概估數8.63%上修0.05個百分點，每人GDP為3萬9492美元，CPI上漲1.66％。

主計總處並預測2026年經濟成長7.71％、較去年11月預測數3.54％上修4.17個百分點；GDP規模突破1兆美元，每人GDP達4萬4181美元，CPI上漲1.68％。

主計總處表示，美國去年4月宣布對等關稅，並打算對半導體及相關產品課徵超過100％關稅，且隨時可能實施，因此主計對出口採最保守預測。隨今年1月中台美達成貿易有利協議，對美出口半導體及衍生品享投資免稅配額及配額外最優惠稅率，關稅不確定性因素消除，加上主要雲端服務業者大幅擴增AI相關資本支出，對我國半導體及資通產品需求持續強勁；且對等關稅降至15％且不疊加，以及汽車零組件等產品享232關稅最優惠待遇，也有助提升傳產出口競爭力。

主計總處指出，AI蓬勃發展對我國出口帶來結構性增長效益，廣泛且將持續，預測2026年商品出口7831億美元、上修1187億美元，年增22.22％、上修15.9個百分點，因此帶動今年GDP大幅上修。

另，民間投資也上修，主計總處表示，雖然半導體領導廠商自2021年起赴美、日、德投資設廠，但全球AI基礎設施相關硬體需求強勁，遠超過產能供給，業者在國內投資並未停歇，且加大加快先進製程及高階封測產能投資力道，相關國內外供應鏈廠商亦積極擴充產能因應，加上研發能量穩健擴增，及航空業者擴充機隊，均推升投資持續成長，雖房市仍淡，約制部分動能，在2025年成長10.81%的高基期下，預測2026年民間投資續成長4.24％、上修2.51個百分點。

至於民間消費，主計總處指出，上市櫃公司獲利良好，有助薪資調升及股利發放金額增加，挹注家庭可支配所得，股市創高推升財富效果，加上跨境旅遊熱潮延續，可望維繫消費動能，預測2026年民間消費實質成長2.51％、上修0.08個百分點。

