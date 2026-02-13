中國公布2025年全國收入 平均年薪約台幣11萬

中國官方公布2025年全國居民收入。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方公布2025年全國居民收入。全中國勞工全年平均薪資收入為2萬4555元人民幣（約新台幣11萬1971元）；若看整體所得（含薪資、獎金及補助），全中國收入最中間的「中位數」族群，年收為3萬6231元人民幣（約新台幣16萬5213元）。

中國政府上個月19日公布中國國家統計局資料，2025年全國居民人均可支配所得為4萬3377元人民幣（約新台幣19萬7800元），實際成長5.0%。城鄉差距依賴明顯，城鎮居民人均可支配所得約5萬6502元人民幣（約新台幣25萬7650元）；農村居民則僅有2萬4456元人民幣（約新台幣11萬1520元）。

從收入來源分析，工資仍是主要支柱（佔56.6%），其餘則來自經營所得、房租利息及政府補貼。值得注意的是，人均財產性收入（如投資、房租）僅增長1.6%。

在人均可支配所得中位數表現上，全中國居民人均可支配所得中位數為3萬6231元人民幣（約新台幣16萬5213元）。其中城鎮居民中位數5萬1115元人民幣（約新台幣23萬3084元）；農村居民中位數則為2萬711元人民幣（約新台幣9萬4442元），反映出農村半數人口可支配所得不到台幣10萬。

