台積電上榜！外媒點名這2檔別錯過、真正能長抱10年

外媒分析師指出，未來十年值得買進並持有的2檔科技股。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕AI基礎設施市場持續蓬勃發展，且絲毫沒有降溫跡象，現在仍是布局相關投資的好時機。投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出，有2檔投資人可以現在買進、並持有未來10年的AI概念股。

1.博通（Broadcom）

目前最令人振奮、值得長期持有的AI股票之一，無疑是博通。AI基礎設施市場正高速成長，且未見放慢跡象。同時，隨著AI晶片集群規模擴大，資料中心網路的重要性不斷提高。此外，越來越多企業轉向自行開發客製化AI晶片，以降低成本。

請繼續往下閱讀...

未來十年，隨著「推論」市場規模最終超越「訓練（training）」，AI「特定應用積體電路」（ASIC）預計將逐步侵蝕目前主導AI運算的圖形處理器（GPU）市占率。這些趨勢都對博通極為有利。該公司是資料中心網路領域的重要玩家，其Tomahawk乙太網路交換器是AI資料中心中的領先解決方案。

此外，博通曾協助Alphabet開發成功的TPU（張量處理器），隨著Alphabet積極擴建AI基礎設施，並開放客戶使用其晶片進行AI運算，TPU可望成為重要成長動能。Anthropic已下訂價值210億美元的TPU訂單，預計今年交付並用於Google Cloud。包括OpenAI在內的其他公司，也正與博通合作開發客製化AI晶片。在資料中心網路與客製化AI晶片雙重布局下，博通未來十年在AI產業中擁有龐大的成長潛力。

2.台積電（TSMC）

另一家AI基礎設施擴張的主要受益者，是台積電。台積電是全球領先的晶片代工製造商，在先進製程領域幾乎處於壟斷地位。由於競爭對手在先進晶片的良率方面屢屢受挫，台積電成為晶片設計公司的首選合作夥伴，並與客戶密切合作擴充產能，以滿足激增的需求。更重要的是，無論是GPU還是AI ASIC的成長，台積電都能從中受惠。

台積電在產業中的領導地位，也賦予其強大的定價能力，推升毛利率。根據報導，台積電已通知客戶未來四年的漲價計畫。在產能擴充與價格提升雙重加持下，台積電被看好將成為AI基礎設施領域的長期贏家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法