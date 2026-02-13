接鄭麗君電話愣3秒！卓榮泰曝台美談判幕後：真的太感動了

總統賴清德今天上午11時在副總統蕭美琴、卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人陪同下，於總統府大禮堂舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（記者羅沛德攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕台美正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署，行政院長卓榮泰今（13日）分享台美談判過程，並透露他清晨接獲行政院副院長鄭麗君從美國來電說明談判結果，他當場愣住停滯了3秒鐘，「覺得世界停止轉動，真的太感動了！」

鄭麗君於美東時間12日率談判團隊與美方就「台美對等貿易協定」達成共識，隨後見證協定簽署。總統賴清德今天上午11時在副總統蕭美琴、卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人陪同下，於總統府大禮堂舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。

卓榮泰在記者會致詞表示，歷經十個月台美雙方談判，包含鄭麗君、政委楊珍妮、談判團隊及行政院所有部會首長，都將這件國家大事，用超越自己人生大事的態度，戰戰兢兢面對這項談判發展，當鄭麗君清晨從美國致電告知談判最終結果時，他一度愣住停滯了3秒鐘，覺得世界停止轉動，因為真的太感動了。

卓榮泰說，鄭麗君與楊珍妮過去十個月來多次向行政院請假、遠赴美國，每次簽他們假單時都有很多鼓勵、感謝及不捨，短時間面對非常多工作和美方重要人士，一定要把國人與總統交付的使命完全達成，這是高難度的工作。

關於談判結果，卓榮泰指出，台灣維持國家競爭力，也與友盟國家更深化合作關係、強化民主供應鏈戰略夥伴，談判前從32%、20%，35.78%的平均數字降至12.33%，低於現在各國對美關稅約15%，取得更強大的競爭力。

卓榮泰盤點，政府守住的敏感項目，其中大家最關注的稻米等27項農產品已爭取最佳豁免，全球第一個232豁免、並擴大更多豁免項目，包括蝴蝶蘭、茶葉等，完全維持住國家競爭力，「政府不會拋下任何產業，無論是工業、農業、廣大勞工朋友，政府都會提供更積極協助，10個月來陸續做好萬全準備。」

卓榮泰說，政府會盡全力在國家競爭力提升時，支持所有產業轉守為攻爭取海外訂單、搶佔國際市場版圖，開闢一條更繁榮道路，實現賴總統所言，把台灣建設為經濟日不落國。

至於行政院後續重要工作，卓榮泰說明，待鄭麗君回國後會立刻整理所有談判內容，基於「條約締結法」向立法院提出，希望國會支持談判結果，行政院也會充分向國人說明，一定要取得最大認同及支持，讓產業界安心、讓勞工朋友放心，希望行政立法兩院藉由此次談判結果開啟合作新契機，政院會如實向國會報告。

